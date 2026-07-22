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MrBeast se casa en ceremonia íntima en el Caribe

Antes del enlace, el youtuber había adelantado que quería una celebración con sus seres queridos

22 de julio de 2026 - 9:13 AM

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Mr Beast. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El youtuber y empresario MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, se casó con la creadora de contenido sudafricana Thea Booysen en una ceremonia privada celebrada en Necker Island, la isla privada del empresario Richard Branson.

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La boda reunió a 70 invitados entre familiares y amigos y formó parte de una celebración que se extendió durante una semana. Los asistentes disfrutaron de actividades como kitesurf, snorkel y encuentros con los animales que habitan la isla, entre ellos lémures y flamencos.

Tras intercambiar sus votos, los recién casados protagonizaron su primer baile como esposos al ritmo de “Die With a Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars. La recepción incluyó un menú con sushi, carne de wagyu y pescado, además de un pastel de zanahoria, elegido por ser el favorito de la novia, según People.

La pareja se conoció en 2022, durante un viaje de MrBeast a Sudáfrica.

Ambos aseguran que conectaron de inmediato gracias a su interés por los videojuegos y el aprendizaje. Meses después iniciaron una relación a distancia, que culminó con la propuesta de matrimonio realizada por Donaldson en Navidad de 2024, rodeados de sus familias.

Antes del enlace, MrBeast había adelantado que deseaba una boda alejada de los reflectores, con una celebración reservada únicamente para sus seres queridos.

Tras el evento, Booysen describió la experiencia como “maravillosa” y aseguró que espera convertir el encuentro anual con familiares y amigos en una nueva tradición para la pareja.

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