MrBeast, la estrella más famosa de YouTube, reconoce que utilizó “lenguaje inapropiado” en sus primeros videos

“Cuando Jimmy era adolescente actuaba como muchos niños y utilizaba un lenguaje inapropiado mientras intentaba ser gracioso”, expresó un portavoz del YouTuber en un comunicado a The Associated Press. “A lo largo de los años se ha disculpado en repetidas ocasiones y ha aprendido que una mayor influencia conlleva una mayor responsabilidad para ser más consciente y sensible al poder del lenguaje. Después de los chistes inapropiados y otros errores cuando era más joven, como adulto se comprometió con la comunidad MrBeast para trabajar juntos en hacer un impacto positivo en todo el mundo”.