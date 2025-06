“Hace una década, antes de mi gran éxito, todo el mundo me decía que estaba obsesionado (con YouTube) y que nunca lo lograría. A pesar de eso, me apasionaba crear contenido y me esforcé al máximo durante 7 años antes de que se empezaran a ver mis vídeos. Literalmente le dije a mi madre que prefería vivir como un indigente antes de dedicarme a cualquier otra cosa. El mayor regalo de la vida es poder despertar cada día con un propósito, y gracias a YouTube y a ustedes, lo tengo. ¡Gracias por los 400 millones!”, escribió el veinteañero en X.