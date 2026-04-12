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La increíble historia de Luis Fonsi con un taxista en México: “Soy Ricky Martin”

El cantautor puertorriqueño vivió un lindo y sorpresivo momento al solicitar un servicio de transporte mexicano

12 de abril de 2026 - 3:53 PM

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El cantante puertorriqueño Luis Fonsi. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

En la era en la que los servicios de transporte con fácil movilidad te llevan a diferentes destinos, el cantautor puertorriqueño, Luis Fonsi vivió una bonita e increíble experiencia con un conductor en su reciente visita a México.

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El cantante boricua utilizó uno de las plataformas de servicios de transporte en México llamada Didi, sin imaginar la gran sorpresa que se llevaría él y el conductor, quien no sabía que transportaría al intérprete.

El video del jocoso y casual momento fue grabado por el chofer del auto como parte del servicio integrado por la aplicación de transporte. El chofer identificado como Richy en las redes sociales recogió a Luis Fonsi sin identificar que era el cantante, por lo que la plática entre ambos fue cordial, placentera y normal, según se observa en el inicio del video que el artista publicó hoy en sus redes sociales.

Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México", expresó la voz de “Despacito”, junto a la publicación del video en sus redes sociales.

“Hola servicio de Luis. ¿Qué onda, cómo estás?’, saludó Richy como suelen hacerlo los choferes de estos servicios.

“Bien y tú”, respondió de inmediato el cantante.

“¿Qué tal tú tarde, hermanito. ¿De dónde eres?“, prosiguió el chofer.

“Súper bien. No me puedo quejar. Aquí estamos. ¡Viva México! Soy de Puerto Rico", añadió con entusiasmo, Fonsi.

Fue en ese entonces que el conductor observó al intérprete porque le pareció conocido. El cantante exhortó al chofer a visitar Puerto Rico, porque nunca ha estado en suelo boricua.

No conozco Puerto Rico, pero al que creo que conozco es a ti. Dime si me estoy equivocando pero te pareces a un cantante”, señaló el conductor que observaba a Fonsi desde el espejo retrovisor.

Soy Ricky Martin. Soy más bonito en fotos y eso... y ahora soy más feo. Si, soy cantante”, ripostó Fonsi entre risas.

“¿Eres Luis Fonsi?“, comentó el chofer que se voltió a mirar al intérprete.

“Sí señor, soy Luis Fonsi”, afirmó el artista que era todo sonrisa.

“No, manches neta. ¡Qué gusto! Ay ya me puse nervioso”, confesó emocionado el conductor, mientras el intérprete le exhortó a que dejara a un lado los nervios porque estaba al volante. El chofer gritó de emoción.

A partir de ese momento, en medio del asombro, el mexicano conversó con el artista sin imaginar que llegaría una sorpresiva casualidad para Fonsi. Hablaron de la edad del artista y de la gira de conciertos.

Y en medio del viaje, en la radio mexicana, una locutora comentó en vivo de la visita del cantante a México y sonaron una de sus canciones. Ante esta casualidad, Fonsi le preguntó al chofer: “¿Tú sabías esto?”, mientras escuchaba con incredulidad la radio.

“No manches, no”, respondió entre risas.

Acto seguido, la voz de “Cambiaré” bajo el cristal trasero y comenzó a gritar: “Estoy sonando en la radio”.

Mientras Richy gritaba con júbilo: “traigo a Luis Fonsi”.

El trascurso del viaje fue de risas y música ya que ambos cantaron el tema musical, “Cambiaré”, y disfrutaron al máximo el momento. Fonsi estuvo de vista promocional en suelo mexicano antes de iniciar su nueva gira de conciertos del 2026.

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Luis FonsiViralMéxico
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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