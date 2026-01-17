Luis Fonsi y Feid cantan desde un balcón en las Fiestas de la Calle San Sebastián
Estrenaron anoche su nueva colaboración musical
17 de enero de 2026 - 10:39 AM
Las Fiestas de la Calle San Sebastián atrae a miles de personas noche por noche, quienes disfrutan de la música, la cultura y el ambiente festivo. Entre estos, en la noche del viernes se encontraban dos cantantes que no fueron a presentarse en una tarima formal, sino que acudieron a estrenar un tema musical, disfrutar del momento, y de una vez, compartir con su fanaticada.
El puertorriqueño Luis Fonsi y el colombiano Feid, disfrutaron desde uno de los balcones de la Fiesta de la Calle San Sebastián. Cantaron, animaron y saludaron a quienes lo rodearon.
“Hace dos o tres semanas estuvimos por acá filmando el vídeo y yo le dije a Feid: ‘Feid tú tienes que conocer las Fiestas de la Calle San Sebastián’ y Feid dijo: ‘yo quiero estar ahí’ y hoy vamos a presentar una canción nueva”, dijo Luis Fonsi.
Ferxxo, como también se le conoce al cantante urbano, compartió un vídeo en el que se le ve gozando las fiestas. “En la San Se 🇵🇷 ! Con esta bestiaaaa@luisfonsiy todo el cariño de esta isla tan especial !!!!!! 20 de enero llegaaaaaaa yaaaaaaaaaaa!!!!!“, compartió.
Además de fiestar, el motivo del junte en el Viejo San Juan, fue dar una probada al público de su primera colaboración musical bajo el título "Cambiaré".
La canción, que se estrenará el próximo martes 20 de enero, es una salsa, un cambio de género musical para ambos artistas.
Las Fiestas de la Calle San Sebastián continuarán esta noche, y culminan este domingo, 18 de enero.
