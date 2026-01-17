Luis Fonsi y Feid cantan desde un balcón en las Fiestas de la Calle San Sebastián

Las Fiestas de la Calle San Sebastián atrae a miles de personas noche por noche, quienes disfrutan de la música, la cultura y el ambiente festivo. Entre estos, en la noche del viernes se encontraban dos cantantes que no fueron a presentarse en una tarima formal, sino que acudieron a estrenar un tema musical, disfrutar del momento, y de una vez, compartir con su fanaticada.

El puertorriqueño Luis Fonsi y el colombiano Feid, disfrutaron desde uno de los balcones de la Fiesta de la Calle San Sebastián. Cantaron, animaron y saludaron a quienes lo rodearon.

“Hace dos o tres semanas estuvimos por acá filmando el vídeo y yo le dije a Feid: ‘Feid tú tienes que conocer las Fiestas de la Calle San Sebastián’ y Feid dijo: ‘yo quiero estar ahí’ y hoy vamos a presentar una canción nueva”, dijo Luis Fonsi.

Ferxxo, como también se le conoce al cantante urbano, compartió un vídeo en el que se le ve gozando las fiestas. “En la San Se 🇵🇷 ! Con esta bestiaaaa@luisfonsiy todo el cariño de esta isla tan especial !!!!!! 20 de enero llegaaaaaaa yaaaaaaaaaaa!!!!!“, compartió.

Además de fiestar, el motivo del junte en el Viejo San Juan, fue dar una probada al público de su primera colaboración musical bajo el título "Cambiaré".

La canción, que se estrenará el próximo martes 20 de enero, es una salsa, un cambio de género musical para ambos artistas.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián continuarán esta noche, y culminan este domingo, 18 de enero.

Agenda artística de este sábado, 17 de enero

Sábado, 17 de enero

Plaza del Quinto Centenario

2:00 a 3:30 p.m. — Victoria Sanabria

4:00 a 5:30 p.m. - Hermes Croatto

6:00 a 7:30 p.m. - Grupo Manía

8:00 a 9:30 p.m. - Víctor Manuelle

9:30 a 11:00 p.m. - Juanes

Plaza de la Barandilla

4:00 a 5:30 p.m. - Decimanía

6:00 a 7:30 p.m. - Choco Orta

8:00 a 9:30 p.m. - Puerto Rican Power

10:00 a 11:30 p.m. - Humberto Ramírez

Plaza Colón

12:30 a 1:30 p.m. - Música sacra

2:00 a 3:15 p.m. - Roberto Ortiz y su Fashion Band

3:30 a 4:30 p.m. - Glenn Monroig

5:00 a 6:00 p.m. - El Junte Loiceño

6:30 a 8:00 p.m. - Rafa Romero “El Gallo de la Raza”

8:00 a 9:30 p.m. - Juan Vélez

10:00 a 11:00 p.m. - Circo

Teatro Tapia

10:00 a 1:00 p.m. - Teatro en 15

2:30 a 3:30 p.m. - Baile de Época