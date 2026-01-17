Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis Fonsi y Feid cantan desde un balcón en las Fiestas de la Calle San Sebastián

Estrenaron anoche su nueva colaboración musical

17 de enero de 2026 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Fonsi y Feid en las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Fiestas de la Calle San Sebastián atrae a miles de personas noche por noche, quienes disfrutan de la música, la cultura y el ambiente festivo. Entre estos, en la noche del viernes se encontraban dos cantantes que no fueron a presentarse en una tarima formal, sino que acudieron a estrenar un tema musical, disfrutar del momento, y de una vez, compartir con su fanaticada.

RELACIONADAS

El puertorriqueño Luis Fonsi y el colombiano Feid, disfrutaron desde uno de los balcones de la Fiesta de la Calle San Sebastián. Cantaron, animaron y saludaron a quienes lo rodearon.

“Hace dos o tres semanas estuvimos por acá filmando el vídeo y yo le dije a Feid: ‘Feid tú tienes que conocer las Fiestas de la Calle San Sebastián’ y Feid dijo: ‘yo quiero estar ahí’ y hoy vamos a presentar una canción nueva”, dijo Luis Fonsi.

@universalmusicmx

@Luis Fonsi y @Feid nos traen la colaboración que necesitábamos para empezar bien este 2026. “Cambiaré” sonó por primera vez en SanSe, en Puerto Rico. 🔥💚 #LuisFonsi #Feid #Cambiaré #NewMusic #NewReleases

♬ sonido original - Universal Music México

Ferxxo, como también se le conoce al cantante urbano, compartió un vídeo en el que se le ve gozando las fiestas. “En la San Se 🇵🇷 ! Con esta bestiaaaa@luisfonsiy todo el cariño de esta isla tan especial !!!!!! 20 de enero llegaaaaaaa yaaaaaaaaaaa!!!!!“, compartió.

Además de fiestar, el motivo del junte en el Viejo San Juan, fue dar una probada al público de su primera colaboración musical bajo el título "Cambiaré".

La canción, que se estrenará el próximo martes 20 de enero, es una salsa, un cambio de género musical para ambos artistas.

Pedro Capó fue el artista encargado del cierre del segundo día en la tarima de la Plaza del Quinto Centenario, en las Fiestas de la Calle San Sebastián. Capó cantó los grandes éxitos de toda su discografía. Al Son de Guerra en la segunda noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián.
1 / 14 | SanSe 2026: Pedro Capó cierra la segunda noche con invitado sorpresa . Pedro Capó fue el artista encargado del cierre del segundo día en la tarima de la Plaza del Quinto Centenario, en las Fiestas de la Calle San Sebastián. - Suministrada

Las Fiestas de la Calle San Sebastián continuarán esta noche, y culminan este domingo, 18 de enero.

Agenda artística de este sábado, 17 de enero

Sábado, 17 de enero

Plaza del Quinto Centenario

  • 2:00 a 3:30 p.m. — Victoria Sanabria
  • 4:00 a 5:30 p.m. - Hermes Croatto
  • 6:00 a 7:30 p.m. - Grupo Manía
  • 8:00 a 9:30 p.m. - Víctor Manuelle
  • 9:30 a 11:00 p.m. - Juanes

Plaza de la Barandilla

  • 4:00 a 5:30 p.m. - Decimanía
  • 6:00 a 7:30 p.m. - Choco Orta
  • 8:00 a 9:30 p.m. - Puerto Rican Power
  • 10:00 a 11:30 p.m. - Humberto Ramírez

Plaza Colón

  • 12:30 a 1:30 p.m. - Música sacra
  • 2:00 a 3:15 p.m. - Roberto Ortiz y su Fashion Band
  • 3:30 a 4:30 p.m. - Glenn Monroig
  • 5:00 a 6:00 p.m. - El Junte Loiceño
  • 6:30 a 8:00 p.m. - Rafa Romero “El Gallo de la Raza”
  • 8:00 a 9:30 p.m. - Juan Vélez
  • 10:00 a 11:00 p.m. - Circo

Teatro Tapia

  • 10:00 a 1:00 p.m. - Teatro en 15
  • 2:30 a 3:30 p.m. - Baile de Época
Margarita Medina llegó a las Fiestas de la Calle San Sebastián con una pava jíbara para protegerse del sol. La pava regresó como uno de los accesorios favoritos de esta edición. Artesanías del segundo día de la edición 56 de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan.
1 / 20 | Pavas y otros sombreros dominan en el segundo día de las SanSe . Margarita Medina llegó a las Fiestas de la Calle San Sebastián con una pava jíbara para protegerse del sol. - Xavier Araújo

Luis FonsiFeidFiestas de la Calle San Sebastián
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
