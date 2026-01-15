Visita el mapa de las Fiestas de la Calle San Sebastián
Te detallamos dónde están los baños, tarimas, artesanos, transportación y más
15 de enero de 2026 - 11:01 AM
Las personas que asistan a las Fiestas de la Calle San Sebastián pueden consultar un mapa interactivo de El Nuevo Día con la ubicación de los principales servicios y áreas del evento, para que puedas disfrutar del evento al máximo.
El mapa incluye la ubicación de los baños públicos; las tarimas; las diversas áreas de artesanos, las rutas de transportación y otros puntos clave, para facilitar la movilidad y la planificación del recorrido en el Viejo San Juan.
El mapa está disponible para acceso desde teléfonos móviles y computadoras, y sirve como una herramienta práctica para quienes buscan ubicarse con mayor rapidez durante las festividades.
Este jueves inicia, el evento cultural más grande de Puerto Rico, que se extiende hasta el domingo.
Como todos los años la oferta musical es una muy atractiva y variada para complacer a los miles de visitantes que se esperan abarroten la ciudad amurallada. El año pasado el municipio de San Juan estimó una asistencia total de más de un millón de visitantes.
¿A qué hora culminan?
