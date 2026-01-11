Así es el plan de seguridad y operación de las Fiestas de la Calle San Sebastián

A tres días de que inicie la edición número 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero anunció el amplio plan de seguridad y operacional para la multitudinaria festividad cultural que el año pasado superó la cifra de un millón de asistentes.

A partir del jueves, 15 de enero de 2026 miles de locales y turistas abarrotarán las calles adoquinadas para disfrutar del evento cultural y musical más grande de Puerto Rico y del Caribe. El plan integra a todas las agencias de seguridad, transportación, manejo de emergencias, salud, servicios y tecnología para garantizar el éxito de la festividad que se extiende hasta el domingo 18 de enero de 2026.

Romero precisó que la edición número 56 del tradicional festival, contará con 1,400 efectivos de seguridad, integrados por 400 agentes de la Policía, 600 policías municipales y otros 400 oficiales de seguridad (100 armados y 300 desarmados).

“El principal elemento para garantizar el éxito de las fiestas es el comportamiento de la gente. Queremos que todo el mundo venga a disfrutar. El llamado es que a las fiestas se viene a pasarla bien, a disfrutar y tenemos todo el equipo para procesar cualquier delito y estamos listos para atender cualquier eventualidad. La gente de verdad viene a pasarla bien y he sido testigo de eso en todas las ediciones. Este plan no es improvisación, es el resultado de meses de trabajo, de coordinación entre dependencias y de un equipo humano comprometido con servir bien a su ciudad y con hacer las cosas correctamente”, reiteró el alcalde que aseguró que en el 2025 la asistencia fue estimada en un millón setenta y cinco mil.

Este año la edición se le dedica al actor y director de cine puertorriqueño, Jacobo Morales. El año pasado el impacto económico total superó la cifra de $90 millones, indicó el alcalde. En esta edición el primer ejecutivo de San Juan aspira alcanzar la cifra millonaria.

Jacobo Morales junto a su esposa Blanca Silvia Eró durante la conferencia de prensa de las fiestas que este año se le dedican al actor. (Pablo Martínez Rodríguez)

Más de 800 cámaras de vigilancia

Los turnos para los oficiales de seguridad serán de 12 horas laborables para mantener el orden de público, vigilancia de propiedades, tarimas, controles de tránsito y estaciones de transporte colectivo. Un total de 440 policías municipales estarán equipados con cámaras corporales (bodycams). Además, se instalarán 25 Tower Cams, que se suman a 198 cámaras fijas, 98 cámaras alquiladas y las bodycams, para un total de 836 cámaras de seguridad y vigilancia en el evento. También contarán con cinco drones aéreos, 10 call boxes y sistemas con inteligencia artificial para apoyo operacional y localización de menores.

Se instalarán 20 detectores de metales en los centros de transbordo. “Nadie podrá subir a los vehículos de transporte con un arma de fuego”, señaló el alcalde.

Asimismo, se implementará el Sistema de Reconocimiento Automático de Tablillas para identificar vehículos de interés, hurtados o con irregularidades.

“Este es un despliegue de seguridad de gran escala, con tecnología, con presencia en el terreno y con coordinación interagencial. Aquí hay planificación, inversión y control operacional. Nuestra responsabilidad es que la gente venga a disfrutar con confianza, sabiendo que hay un sistema completo velando por su seguridad antes, durante y después del evento”, sostuvo Romero.

Transportación y acceso al evento

El sistema de transporte colectivo contará con 170 autobuses, incluyendo unidades accesibles, operando desde Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn hacia el Viejo San Juan.

El servicio operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 a.m. El costo de transporte colectivo será de $5.00 ida y vuelta. El sistema contará con escoltas, monitoreo por GPS, centros de mando y certificaciones diarias de inspección de cada unidad. Además, las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones y horarios extendidos. El Tren Urbano operará desde las 5:30 a.m. con servicio nocturno hacia Bayamón. También habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos y colaboración con el sistema de taxis.

Los estacionamientos privados en el Viejo San Juan operarán conforme a sus horarios y tarifas.

Romero recalcó que de ser necesario y si la isleta se llena, como sucedió en el 2025, limitarán y prohibirán el acceso vehicular conforme a las disposiciones de la Policía Municipal de San Juan. “Esto va a depender de la gente que asista al evento y se determinará día a día como seguridad”, sostuvo.

Los servicios de Uber y Lyft operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el Parque Luis Muñoz Rivera.

“El año pasado establecimos un modelo funcional con estas plataformas y este año lo fortalecemos aún más. Ahora se integra Lyft junto a Uber, ampliando las alternativas de transporte y mejorando la experiencia del público”, expresó el alcalde.

Salud y manejo de emergencias

El Departamento de Salud Municipal contará con un equipo de 142 empleados, compuesto por 72 enfermeras, 28 médicos y 41 profesionales de apoyo, organizados en turnos de 12 horas en estaciones ubicadas en el Museo de San Juan, la Escuela de Artes Plásticas, el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, la Guardia Nacional y Plaza de Armas. También habrá Unidades Móviles del Sistema de Salud de la Capital en distintos puntos del evento.

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias dirigirá el plan general desde el Centro de Operaciones de Emergencias, ubicado en el Antiguo Casino de Puerto Rico, activo durante todo el evento. Se contará con nueve ambulancias en el Viejo San Juan y una adicional en Sagrado Corazón y Hiram Bithorn, unidades de respuesta rápida, camión de rescate, unidades de extinción, vehículos tipo Kawasaki, drones y rutas de desalojo establecidas.

“El tiempo de respuesta de emergencia será en un promedio de 2 minutos por evento”, aseguró el alcalde.

Ornato y servicios

El Departamento de Operaciones y Ornato implementará un plan de limpieza las 24 horas, con 895 empleados asignados, de los cuales 425 son municipales.

La ciudad capital se dividirá en cinco áreas de trabajo, con turnos continuos y un turno adicional el lunes para completar labores.Habrá compactadoras, brigadas mecánicas, lavado de calles y aplicación de productos biodegradables. Además, el evento contará con 258 baños portátiles, incluyendo unidades accesibles, con mantenimiento continuo.

El municipio de San Juan y Airbnb lanzaron una guía de seguridad para Huéspedes, con información oficial, números de emergencia y recomendaciones para quienes se hospeden en alquileres a corto plazo durante las Fiestas.

“Era importante llevar información clara y oficial directamente a donde se están quedando miles de visitantes. Esta alianza amplía nuestro alcance y fortalece el mensaje de seguridad y buena convivencia”, sostuvo Romero Lugo.

Información oficial

Las Fiestas contarán con una sección oficial dentro del portal sanjuan.pr, diseñada para centralizar toda la información del evento.