EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dedicarán a Jacobo Morales las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

Este año, la agenda de eventos se extenderá del 15 al 18 de enero de 2026

10 de diciembre de 2025 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Con el año 2026 a la vuelta de la esquina, los preparativos para las Fiestas de la Calle San Sebastián ya van viento en popa. Este miércoles, el municipio de San Juan anunció detalles de lo que sería la edición número 56 de este tradicional festival, que inició como un ejercicio para preservar la histórica calle que le presta el nombre y que este año se dedicará al cineasta Jacobo Morales.

Bajo el lema “El evento cultural más grande del Caribe”, la agenda de eventos se extenderá del 15 al 18 de enero de 2026, e incluirá la participación de artistas como Hermes Croatto, Victoria Sanabria, Glenn Monroig, Michelle Brava y DJ Luian, todos presentes en la conferencia.

Otros artistas locales que se presentarán en las tarimas principales son: La Secta, Juan Vélez, Joseph Fonseca, Tito Nieves, Grupo Manía, Andy Montañez, Ednita Nazario, Pedro Capó, Tommy Torres y Jowell y Randy. De otro lado, entre los artistas internacionales estarán Los Rabanes y Juanes, quien por primera vez se presentará en esta festividad.

Habrá eventos dirigidos a niños y jóvenes, y contarán con la ya esperada presencia de artesanos y artistas de toda la isla, sumado a iniciativas independientes llevadas a cabo por comerciantes o marcas locales.

Jacobo Morales junto al sapo Concho en una de las escenas del cortometraje con el que Bad Bunnny hizo el lanzamiento de su más reciente disco "Debí tirar más fotos", en enero de 2025.A sus 90 años, Jacobo coprotagonizó el video musical de “BAILE INoLVIDABLE”, de Bad Bunny, como parte de la exitosa producción lanzada a principios de 2025.Jacobo Morales durante la alfombra roja de la premier de "Chona 2, la puerca asesina" en Liberty Square en San Patricio el 28 de febrero de 2024.
1 / 30 | Un recorrido por la vida y carrera de Jacobo Morales . Jacobo Morales junto al sapo Concho en una de las escenas del cortometraje con el que Bad Bunnny hizo el lanzamiento de su más reciente disco "Debí tirar más fotos", en enero de 2025. - Captura

“Algo muy importante es el tema de la dedicatoria. Como saben en la ceremonia de apertura y corte de cinta se entrega el mayor galardón, en el contexto de este evento...Este año 2026 se le dedicarán las fiestas a un gran puertorriqueño, a una figura integral de la cultura puertorriqueña”, dijo el alcalde Miguel Romero al anunciar la dedicatoria.

“Esta persona representa la esencia de lo que es ser puertorriqueño”, continuó.

El director, escritor y comediante puertorriqueño tiene una de las carreras más destacadas en el país y es el único director puertorriqueño con una nominación al Oscar con"Lo que le pasó a Santiago". Morales ha adquirido una mayor presencia entre públicos más jóvenes desde el pasado año gracias a su participación en los distintos materiales audiovisuales preparados para el álbum “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, al igual que para la residencia del artista en el Coliseo José Miguel Agrelot, en los que Morales aparecía junto al sapo Concho dándole forma a una historia sobre la preservación de la identidad puertorriqueña.

Los puertorriqueños y los turistas abarrotaron nuevamente las calles del Viejo San Juan durante el segundo día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2025.El júbilo y la fiesta fueron los protagonistas de la celebración, al son de bomba y plena, en el histórico sector sanjuanero.Placa Claro
1 / 45 | ¡Mucha algarabía! Así transcurrió el segundo día de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Los puertorriqueños y los turistas abarrotaron nuevamente las calles del Viejo San Juan durante el segundo día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2025. - Alejandro Granadillo

Durante los cuatro días que duró la pasada edición,se registraron sobre 1,075,000 personas en el Viejo San Juan. Este año, esperan llegar o superar este número.

