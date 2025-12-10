Dedicarán a Jacobo Morales las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

Con el año 2026 a la vuelta de la esquina, los preparativos para las Fiestas de la Calle San Sebastián ya van viento en popa. Este miércoles, el municipio de San Juan anunció detalles de lo que sería la edición número 56 de este tradicional festival, que inició como un ejercicio para preservar la histórica calle que le presta el nombre y que este año se dedicará al cineasta Jacobo Morales.

Bajo el lema “El evento cultural más grande del Caribe”, la agenda de eventos se extenderá del 15 al 18 de enero de 2026, e incluirá la participación de artistas como Hermes Croatto, Victoria Sanabria, Glenn Monroig, Michelle Brava y DJ Luian, todos presentes en la conferencia.

Otros artistas locales que se presentarán en las tarimas principales son: La Secta, Juan Vélez, Joseph Fonseca, Tito Nieves, Grupo Manía, Andy Montañez, Ednita Nazario, Pedro Capó, Tommy Torres y Jowell y Randy. De otro lado, entre los artistas internacionales estarán Los Rabanes y Juanes, quien por primera vez se presentará en esta festividad.

Habrá eventos dirigidos a niños y jóvenes, y contarán con la ya esperada presencia de artesanos y artistas de toda la isla, sumado a iniciativas independientes llevadas a cabo por comerciantes o marcas locales.

“Algo muy importante es el tema de la dedicatoria. Como saben en la ceremonia de apertura y corte de cinta se entrega el mayor galardón, en el contexto de este evento...Este año 2026 se le dedicarán las fiestas a un gran puertorriqueño, a una figura integral de la cultura puertorriqueña”, dijo el alcalde Miguel Romero al anunciar la dedicatoria.

“Esta persona representa la esencia de lo que es ser puertorriqueño”, continuó.

El director, escritor y comediante puertorriqueño tiene una de las carreras más destacadas en el país y es el único director puertorriqueño con una nominación al Oscar con"Lo que le pasó a Santiago". Morales ha adquirido una mayor presencia entre públicos más jóvenes desde el pasado año gracias a su participación en los distintos materiales audiovisuales preparados para el álbum “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, al igual que para la residencia del artista en el Coliseo José Miguel Agrelot, en los que Morales aparecía junto al sapo Concho dándole forma a una historia sobre la preservación de la identidad puertorriqueña.

