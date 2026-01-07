Día por día: conoce la programación artística de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026
Aquí te decimos a qué hora se presentará los intérpretes en las distintas plazas durante las festividades
7 de enero de 2026 - 12:46 PM
Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 contarán con una amplia y variada programación artística distribuida en distintas plazas del Viejo San Juan, con presentaciones musicales, espectáculos culturales y propuestas para toda la familia desde el jueves, 15 hasta el domingo, 18 de enero.
A continuación, el desglose por día, por plaza y por horario. (Programación sujeta a cambios).
Además, ambos días se ofrecerán talleres educativos, pinta caritas, grabado por el Museo de San Juan y popcorn y algodón gratis, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras duren.
