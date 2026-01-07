Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Día por día: conoce la programación artística de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

Aquí te decimos a qué hora se presentará los intérpretes en las distintas plazas durante las festividades

7 de enero de 2026 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Pleneros de Severo - Plaza Colón Algarete - Plaza Colón Jowell y Randy - Plaza del Quinto Centenario
1 / 36 | Día por día: conoce la programación artística de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 . Los Pleneros de Severo - Plaza Colón - Nahira Montcourt
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 contarán con una amplia y variada programación artística distribuida en distintas plazas del Viejo San Juan, con presentaciones musicales, espectáculos culturales y propuestas para toda la familia desde el jueves, 15 hasta el domingo, 18 de enero.

A continuación, el desglose por día, por plaza y por horario. (Programación sujeta a cambios).

Jueves, 15 de enero

Plaza del Quinto Centenario

  • 6:00 p.m. a 7:30 p.m. — La Tribu de Abrante
  • 8:00 p.m. a 9:30 p.m. — Tito Nieves
  • 10:00 p.m. a 11:00 p.m. — Artista sorpresa

Plaza de la Barandilla

  • 5:30 p.m. a 7:00 p.m. — Trío Los Andinos
  • 7:30 p.m. a 9:00 p.m. — Tuna de Cayey
  • 9:30 p.m. a 11:00 p.m. — Michelle Brava

Plaza Colón

  • 4:30 p.m. a 5:30 p.m. — Trío Homenaje
  • 6:00 p.m. a 7:30 p.m. — Los Pleneros de Severo
  • 8:00 p.m. a 9:00 p.m. — DJ Luian
  • 9:30 p.m. a 11:00 p.m. — Algarete

Viernes, 16 de enero

Plaza del Quinto Centenario

  • 6:00 p.m. a 7:30 p.m. — Plena Libre
  • 8:00 p.m. a 9:30 p.m. — Miriam Cruz y su Orquesta
  • 10:00 p.m. a 11:00 p.m. — Pedro Capó

Plaza de la Barandilla

  • 5:30 p.m. a 7:00 p.m. — Carlos García
  • 7:30 p.m. a 9:00 p.m. — A Son de Guerra
  • 9:30 p.m. a 11:00 p.m. — Zayra Pola

Plaza Colón

  • 5:15 p.m. a 6:15 p.m. — Elena
  • 6:30 p.m. a 8:00 p.m. — Laberinto de Coco
  • 8:30 p.m. a 9:30 p.m. — Chris Lebrón
  • 9:30 p.m. a 11:00 p.m. — La Secta

Sábado, 17 de enero

Plaza del Quinto Centenario

  • 2:00 p.m. a 3:30 p.m. — Victoria Sanabria
  • 4:00 p.m. a 5:30 p.m. — Hermes Croatto
  • 6:00 p.m. a 7:30 p.m. — Grupo Manía
  • 8:00 p.m. a 9:30 p.m. — Víctor Manuelle
  • 9:30 p.m. a 11:00 p.m. — Juanes

Plaza de la Barandilla

  • 4:00 p.m. a 5:30 p.m. — Decimanía
  • 6:00 p.m. a 7:30 p.m. — Choco Orta
  • 8:00 p.m. a 9:30 p.m. — Puerto Rican Power
  • 10:00 p.m. a 11:30 p.m. — Humberto Ramírez

Plaza Colón

  • 12:30 p.m. a 1:30 p.m. — Música sacra
  • 2:00 p.m. a 3:15 p.m. — Roberto Ortiz y su Fashion Band
  • 3:30 p.m. a 4:30 p.m. — Glenn Monroig
  • 5:00 p.m. a 6:00 p.m. — El Junte Loiceño
  • 6:30 p.m. a 8:00 p.m. — Rafa Romero “El Gallo de la Raza”
  • 8:00 p.m. a 9:30 p.m. — Juan Vélez
  • 10:00 p.m. a 11:00 p.m. — Circo

Teatro Tapia

  • 10:00 a.m. a 1:00 p.m. — Teatro en 15
  • 2:30 p.m. a 3:30 p.m. — Baile de Época

Domingo, 18 de enero

Plaza del Quinto Centenario

  • 3:00 p.m. a 4:00 p.m. — Algareplena
  • 4:30 p.m. a 5:30 p.m. — Andy Montañez
  • 6:00 p.m. a 7:30 p.m. — Plenéalo
  • 8:00 p.m. a 9:30 p.m. — Ednita Nazario
  • 10:00 p.m. a 11:30 p.m. — Tommy Torres
  • 11:45 p.m. a 1:00 a.m. — Jowell & Randy

Plaza de la Barandilla

  • 3:00 p.m. a 5:00 p.m. — San Sebastián al Ritmo de la Bomba
  • 5:30 p.m. a 7:00 p.m. — Luis González “El Tsunami de la Salsa”
  • 7:30 p.m. a 9:00 p.m. — Objetivo Fama… El Tour
  • 9:30 p.m. a 11:00 p.m. — Joseph Fonseca

Plaza Colón

  • 9:00 a.m. a 4:00 p.m. — Tercer Concurso de Trovadores de las Fiestas
  • 4:30 p.m. a 5:30 p.m. — Orquesta Costa Brava
  • 6:00 p.m. a 7:30 p.m. — Arnaldo “El más querido”
  • 8:00 p.m. a 9:30 p.m. — Los Chinchillos del Caribe
  • 10:00 p.m. a 11:30 p.m. — Los Rabanes

Teatro Tapia

  • 10:00 a.m. a 1:00 p.m. — Teatro en 15
  • 2:30 p.m. a 3:30 p.m. — Baile de Época

Programación infantil – Plaza de la Barandilla

Sábado, 17 de enero

  • 9:00 a.m. — Sarita tu Amiguita
  • 10:30 a.m. — Mago Barry Barry
  • 12:00 p.m. — Nino y su Mundo
  • 1:30 p.m. — Baby Bomba (Tamboricua, Inc.)
  • 3:00 p.m. — Jóvenes Trovadores de Yauco

Domingo, 18 de enero

  • 9:00 a.m. — Violetica y sus Amigos
  • 11:00 a.m. — Trotamundos
  • 1:00 p.m. — Verso de Mujer

Además, ambos días se ofrecerán talleres educativos, pinta caritas, grabado por el Museo de San Juan y popcorn y algodón gratis, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras duren.

Fiestas de la Calle San Sebastián
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
