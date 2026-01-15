Más baños en las Fiestas de la Calle San Sebastián: ¿dónde están?

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

La edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián comienzan hoy, convirtiéndose en el evento cultural más grande de Puerto Rico y del Caribe ante los miles de visitantes que abarrotarán por cuatro días las calles adoquinadas del Viejo San Juan.

La SanSe 2026 se llevará a cabo del 15 al 18 de enero de 2026 y una de las principales preguntas que se hacen los miles de asistentes es ¿dónde están los baños?

Este año, el municipio de San Juan duplicó la cantidad de baños portátiles para poder satisfacer las necesidades de los visitantes de las festividades. Si bien es cierto que los negocios del Viejo San Juan tienen baños para los consumidores, es necesario habilitar zonas de sanitarios públicos en diferentes puntos estratégicos de la capital. Los visitantes recibirán un mapa del evento con la ubicación de los baños, tarimas y plazas.

En esta edición se ubicaron 258 baños portátiles en el Viejo San Juan a cargo de una brigada de limpieza continua. Es recomendable que lleves consigo toallitas húmedas y desinfectantes para el uso de baños públicos.

¿Dónde se ubican?

Calle Francisco Rufiño de Goenaga (Lateral de la Liga de Arte)

Plaza del Quinto Centenario

Calle Constitución

Calle Luna

Calle Marcado, esquina Calle Virtud

Calle Fortaleza (Desde la zona de carga de Marshalls hasta la Calle San José)

Calle Norzagaray

Calle Luna, esquina Calle Tanca

Plaza Arturo Somohano (Detrás del Teatro Tapia)

Plaza Dársenas