EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más baños en las Fiestas de la Calle San Sebastián: ¿dónde están?

Los 258 sanitarios públicos se ubican en diez áreas del Viejo San Juan

15 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Fiestas de la Calle San Sebastián se realizan del 15 al 18 de enero de 2026. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

La edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián comienzan hoy, convirtiéndose en el evento cultural más grande de Puerto Rico y del Caribe ante los miles de visitantes que abarrotarán por cuatro días las calles adoquinadas del Viejo San Juan.

La SanSe 2026 se llevará a cabo del 15 al 18 de enero de 2026 y una de las principales preguntas que se hacen los miles de asistentes es ¿dónde están los baños?

Este año, el municipio de San Juan duplicó la cantidad de baños portátiles para poder satisfacer las necesidades de los visitantes de las festividades. Si bien es cierto que los negocios del Viejo San Juan tienen baños para los consumidores, es necesario habilitar zonas de sanitarios públicos en diferentes puntos estratégicos de la capital. Los visitantes recibirán un mapa del evento con la ubicación de los baños, tarimas y plazas.

En esta edición se ubicaron 258 baños portátiles en el Viejo San Juan a cargo de una brigada de limpieza continua. Es recomendable que lleves consigo toallitas húmedas y desinfectantes para el uso de baños públicos.

¿Dónde se ubican?

  • Calle Francisco Rufiño de Goenaga (Lateral de la Liga de Arte)
  • Plaza del Quinto Centenario
  • Calle Constitución
  • Calle Luna
  • Calle Marcado, esquina Calle Virtud
  • Calle Fortaleza (Desde la zona de carga de Marshalls hasta la Calle San José)
  • Calle Norzagaray
  • Calle Luna, esquina Calle Tanca
  • Plaza Arturo Somohano (Detrás del Teatro Tapia)
  • Plaza Dársenas
Baños en la SanSe 2026.
Baños en la SanSe 2026. (Suministrada)

SanSeFiestas de la Calle San SebastiánSan JuanMiguel Romero
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
