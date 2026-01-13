Fiestas de la Calle San Sebastián 2026: tu guía con todo lo que debes saber

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

---

Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 regresan al Viejo San Juan para celebrar, durante cuatro días, lo mejor de la música, el arte y las tradiciones puertorriqueñas del 15 al 18 de enero de 2026. Como es costumbre, la agenda promete una variada y amplia oferta cultural con presentaciones de destacados artistas locales e internacionales, actividades para toda la familia, ferias de artesanías, propuestas de teatro y exposiciones museísticas. Desde grandes conciertos hasta espacios dedicados a la niñez y las artes plásticas, esta celebración es el cierre perfecto de la temporada navideña boricua.

Este año los periódicos oficiales del festejo son El Nuevo Día y Primera Hora, de GFR Media.

Homenajeado

La edición número 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián serán dedicadas al director, escritor y comediante puertorriqueño Jacobo Morales.

¿Cómo llegar?

El sistema de transporte colectivo contará con 170 autobuses que operarán desde Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn hacia el Viejo San Juan. El servicio operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 a.m. El costo será de $5 ida y vuelta por persona.

Las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones en horario de 5:30 a.m. a 1:00 a.m. jueves y viernes. Sábado y domingo operará en horario de 7:30 a.m. a 1:00 a.m. por un costo de $4 ida y vuelta. Los boletos solo se venderán en el terminal de Cataño.

operarán con tres embarcaciones en horario de Sábado y domingo operará en horario de Los boletos solo se venderán en el terminal de Cataño. El Tren Urbano operará desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., con servicio nocturno hacia Bayamón.

hasta las 11:30 p.m., con servicio nocturno hacia Bayamón. Habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos.

El sistema de taxis estará disponible.

Los servicios Uber y Lyft operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el Parque Luis Muñoz Rivera.

¿Dónde estacionarte?

Los estacionamientos privados existentes en el Viejo San Juan operarán conforme a sus horarios, tarifas y capacidad vehicular.

El estacionamiento del estadio Hiram Bithorn tendrá un costo de $10, desde allí podrá tomar el transporte colectivo.

El estacionamiento de la Puntilla estará cerrado al público en general, ya que se le designó a los residentes del Viejo San Juan.

La estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón en Santurce no cuenta con estacionamiento por lo que se recomienda utilizar los habilitados en el resto de las estaciones del tren. La Plaza de la Convalecencia en Río Piedras tiene capacidad para 300 vehículos. De igual forma las diferentes estaciones del tren tendrán estacionamientos disponibles según su capacidad vehicular.

¿A qué hora culminan?

El cierre de las tarimas será a las 11:00 p.m. Los quioscos cesarán operaciones a las 12:00 a.m. y el cierre de negocios será a la 1:00 a.m. La excepción será el domingo, 18 de enero que la tarima en la Plaza del Quinto Centenario extiende su programa artístico con la presentación de Jowell y Randy a las 11:45 p.m.

Calendario artístico

Serán muchas las estrellas internacionales y locales que se darán cita durante los cuatro días que dura esta festividad masiva. Estos son actos que podrá disfrutar el público, divididos por día y por tarimas.

Jueves, 15 de enero

Plaza del Quinto Centenario

6:00 a 7:30 p.m. - La Tribu de Abrante

8:00 a 9:30 p.m. - Tito Nieves

10:00 a 11:00 p.m. - Artista sorpresa

Plaza de la Barandilla

5:30 a 7:00 p.m. - Trío Los Andinos

7:30 a 9:00 p.m. - Tuna de Cayey

9:30 a 11:00 p.m. - Michelle Brava

Plaza Colón

4:30 a 5:30 p.m. - Trío Homenaje

6:00 a 7:30 p.m. - Los Pleneros de Severo

8:00 a 9:00 p.m. - DJ Luian

9:30 a 11:00 p.m. - Algarete

Tito Nieves se presentará el jueves, 15 de enero de 2026, en las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Suministrada)

Viernes, 16 de enero

Plaza del Quinto Centenario

6:00 a 7:30 p.m. - Plena Libre

8:00 a 9:30 p.m. - Miriam Cruz y su Orquesta

10:00 a 11:00 p.m. - Pedro Capó

Plaza de la Barandilla

5:30 a 7:00 p.m. - Carlos García

7:30 a 9:00 p.m. - A Son de Guerra

9:30 a 11:00 p.m. - Zayra Pola

Plaza Colón

5:15 a 6:15 p.m. - Elena

6:30 a 8:00 p.m. - Laberinto de Coco

8:30 a 9:30 p.m. - Chris Lebrón

9:30 a 11:00 p.m. - La Secta

El viernes, 16 de enero de 2026, el cantante Pedro Capó cerrará la noche con su espectáculo. (Suministrada)

Sábado, 17 de enero

Plaza del Quinto Centenario

2:00 a 3:30 p.m. — Victoria Sanabria

4:00 a 5:30 p.m. - Hermes Croatto

6:00 a 7:30 p.m. - Grupo Manía

8:00 a 9:30 p.m. - Víctor Manuelle

9:30 a 11:00 p.m. - Juanes

Plaza de la Barandilla

4:00 a 5:30 p.m. - Decimanía

6:00 a 7:30 p.m. - Choco Orta

8:00 a 9:30 p.m. - Puerto Rican Power

10:00 a 11:30 p.m. - Humberto Ramírez

Plaza Colón

12:30 a 1:30 p.m. - Música sacra

2:00 a 3:15 p.m. - Roberto Ortiz y su Fashion Band

3:30 a 4:30 p.m. - Glenn Monroig

5:00 a 6:00 p.m. - El Junte Loiceño

6:30 a 8:00 p.m. - Rafa Romero “El Gallo de la Raza”

8:00 a 9:30 p.m. - Juan Vélez

10:00 a 11:00 p.m. - Circo

Teatro Tapia

10:00 a 1:00 p.m. - Teatro en 15

2:30 a 3:30 p.m. - Baile de Época

El cantante colombiano Juanes pasará por la tarima de la Plaza del Quinto Centenario el sábado, 17 de enero de 2026. (Carlos Ortega)

Domingo, 18 de enero

Plaza del Quinto Centenario

3:00 a 4:00 p.m. - Algareplena

4:30 a 5:30 p.m. - Andy Montañez

6:00 a 7:30 p.m. - Plenéalo

8:00 a 9:30 p.m. - Ednita Nazario

10:00 a 11:30 p.m. - Tommy Torres

11:45 a 1:00 a.m. - Jowell & Randy

Plaza de la Barandilla

3:00 a 5:00 p.m. - San Sebastián al Ritmo de la Bomba

5:30 a 7:00 p.m. - Luis González “El Tsunami de la Salsa”

7:30 a 9:00 p.m. - Objetivo Fama… El Tour

9:30 a 11:00 p.m. - Joseph Fonseca

Plaza Colón

9:00 a 4:00 p.m. - Tercer Concurso de Trovadores de las Fiestas

4:30 a 5:30 p.m. - Orquesta Costa Brava

6:00 a 7:30 p.m. - Arnaldo “El más querido”

8:00 a 9:30 p.m. - Los Chinchillos del Caribe

10:00 a 11:30 p.m. - Los Rabanes

Teatro Tapia

10:00 a.m. a 1:00 p.m. - Teatro en 15

2:30 a 3:30 p.m. - Baile de Época

La cantante ponceña Ednita Nazario dirá presente el domingo, 18 de enero de 2026, en las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Stephanie Rojas)

Programación infantil - Plaza de la Barandilla

Sábado, 17 de enero

9:00 a.m. - Sarita tu Amiguita

10:30 a.m. - Mago Barry Barry

12:00 p.m. - Nino y su Mundo

1:30 p.m. - Baby Bomba (Tamboricua, Inc.)

3:00 p.m. - Jóvenes Trovadores de Yauco

Domingo, 18 de enero

9:00 a.m. - Violetica y sus Amigos

11:00 a.m. - Trotamundos

1:00 p.m. - Verso de Mujer

Además, ambos días se ofrecerán talleres educativos, pinta caritas y grabado por el Museo de San Juan, así como popcorn y algodón gratis, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras duren.

Instituto de Cultura Puertorriqueña

Una de las áreas más visitadas y concurridas por los visitantes a las Fiestas de la Calle San Sebastián es la Feria de Artesanías y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que se lleva a cabo en el Cuartel de Ballajá y en la Sede del ICP. Como ya es tradición, este evento contará con varias tarimas donde se presentarán agrupaciones de baile y de música, junto con actividades variadas para niños. Este será el programa artístico y cultural preparado por el ICP para estas fiestas:

Jueves, 15 de enero

Sede ICP

10:00 a.m. - Tienda ICP Pieza artesanal “Mi terruño”

12:00 p.m. - Feria de Artesanías y Artes Plásticas 2026 del ICP

12:00 p.m. - Exposiciones: 26 Años de trayectoria del Colectivo de talladoras de santos y mundillo de nuestro tiempo en la Galería de la Sede

12:00 p.m. - Ponte Pa’ la Foto por Milo Ramírez

6:30 p.m. - Wilbert Rivera

Cuartel de Ballajá

12:00 p.m. - Feria de Artesanías y Artes Plásticas 2026 del ICP

Viernes, 16 de enero

Sede ICP

10:00 a.m. - Feria de Artesanías y Artes Plásticas 2025 del ICP

10:00 a.m. Exposiciones: 26 años de trayectoria del Colectivo de talladoras de santos y mundillo de nuestro tiempo.

10:00 a.m. - Tienda ICP Pieza artesanal “Mi terruño”

10:00 a.m. - Ponte Pa’ la Foto por Milo Ramírez

1:30 p.m. - Recorrido guiado por el Barrio Ballajá “De plaza militar a espacio cultural” (salida desde entrada del ICP)

3:00 p.m. - Merari

4:30 p.m. - Hermanos Sanz

6:30 p.m. - Los Cantores de Bayamón

Cuartel de Ballajá

10:00 a.m. - Feria de Artesanías y Artes Plásticas 2026 del ICP

Sábado, 17 de enero

Sede ICP

10:00 a.m. - Feria Pieza Artesanal “Mi terruño”

11:00 a.m. - 57mo. Gran Final del Concurso Nacional de Trova

11:30 a.m. - Taller de Máscaras, por Agua, Sol y Sereno, Patio sur

2:00 p.m. - Obra “Comer”, por Agua, Sol y Sereno, Patio sur

3:00 p.m. - Lectura infantil “La Sinfónica llega al pueblo”

3:30 p.m. - Cultura Pesá

4:00 p.m. - Taller de Música con materiales reciclables, por La Sociedad

5:00 p.m. - Fabiola Muñoz, Patio sur

6:30 p.m. - David Rivera y la Bámbula

Cuartel de Ballajá

10:00 a.m. - Feria de Artesanías y Artes Plásticas 2026 del ICP

12:00 p.m. - Reconocimiento a la artesana Iris Torres Meléndez

1:30 p.m. - Cabezudo de Ricardo Alegría

3:00 p.m. - Pleneros del Más Allá

El músico y cantante David Rivera se presentará junto a su grupo La Bámbula, en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña el sábado, 17 de enero de 2026. (Suministrada)

Domingo, 18 de enero

Sede Instituto de Cultura Puertorriqueña

10:00 a.m. - UPR Pieza Artesanal “Mi Terruño”

10:00 a.m. - Ponte Pa’ la Foto por Milo Ramírez

10:30 a.m. - Rondalla de Humacao

11:00 a.m. - Taller de Música con materiales reciclables, por La Sociedad Patio Sur

12:00 p.m. - Desde Cero

12:00 p.m. - Taller de Máscaras de Infante, por Agua, Sol y Sereno, Patio Sur

3:00 p.m. - Tuna de Segreles

3:00 p.m. - Lectura Iinfantil “La Sinfónica llega al pueblo”

4:30 p.m. - Orquesta la Sociedad

6:00 p.m. - Plena Libre

Cuartel de Ballajá

10:00 a.m. - Feria de Artesanías y Artes Plásticas 2026 del ICP

12:30 p.m. - Cabezudo de Ricardo Alegría

2:30 p.m. - Pleneros del Más Allá

El cabezudo de Ricardo Alegría se podrá ver a distintas horas en el Cuartel de Ballajá, durante las Fiestas de la Calle San Sebastián del 2026. (Suministrada)

Más artesanías

Se espera por información de la conferencia del domingo

Venta de alcohol

El cierre de todos los negocios será a la 1:00 a.m.

Seguridad

Se designaron unos 1,400 efectivos, incluyendo 600 policías municipales, 400 oficiales de seguridad privada y 400 agentes estatales, todos trabajando en turnos de 12 horas.

Un total de 440 policías municipales estarán equipados con cámaras corporales (bodycams).

Se instalarán 25 Tower Cams, que se suman a 198 cámaras fijas, 98 cámaras alquiladas y las bodycams, para un total de más de 830 cámaras de vigilancia durante el evento.

Se contará con 5 drones aéreos, 10 call boxes y sistemas con inteligencia artificial para apoyo operacional y localización de menores.

Habrá 20 detectores de metales en los centros de transbordo. Ninguna persona podrá usar el transporte colectivo con un arma.

Se implementará el Sistema de Reconocimiento Automático de Tablillas para identificar vehículos de interés, hurtados o con irregularidades.

Manejo de Emergencias y Salud

El Departamento de Salud Municipal contará con un equipo de 142 empleados, compuesto por 72 enfermeras, 28 médicos y 41 profesionales de apoyo, organizados en turnos de 12 horas en estaciones ubicadas en el Museo de San Juan, la Escuela de Artes Plásticas, el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, la Guardia Nacional y Plaza de Armas.

Habrá Unidades Móviles del Sistema de Salud de la Capital en distintos puntos del evento. La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias dirigirá el plan general desde el Centro de Operaciones de Emergencias, ubicado en el Antiguo Casino de Puerto Rico, activo durante todo el evento.

Habrá nueve ambulancias en el Viejo San Juan y una adicional en Sagrado Corazón y en el estadio Hiram Bithorn, unidades de respuesta rápida, camión de rescate, unidades de extinción, vehículos tipo Kawasaki, drones y rutas de desalojo establecidas.

Museo de Las Américas

Durante la semana de las Fiestas de la Calle San Sebastián el Museo de Las Américas abrirá sus puertas desde el martes 13 hasta el viernes 16, en horario regular, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Mientras que el sábado 17 y domingo 18, las salas expositivas estarán cerradas, aunque el espacio “Portales del Museo”, ubicado en el primer piso del Cuartel de Ballajá, estará abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

De hecho, el domingo 18 de enero será el cierre de la exposición “Geometría mística” del artista Elí Barreto, una muestra que ha invitado al público a explorar la espiritualidad y el orden simbólico a través de la forma y el color. Se invita al público a visitar la exposición en sus últimos días.

A través del mes de enero, el público podrá disfrutar de las exposiciones temporales; “Axis Mundi”, de Rafael Trelles; “METRATRALLA”, con obras de Elsa María Meléndez, Damary Burgos y Garvin Sierra, y “Geometría mística, Exposición panorámica 1975-2025″, de Elí Barreto Talavera. También de las exposiciones permanentes: “Las artes populares en Las Américas”, “Santos de palo de Puerto Rico, colección Alegría-Pons”, “El Indígena de las Américas”, “Conquista y colonización” y “Herencia africana”. El costo regular de entrada es de $8.00 para adultos y de $5.00 para estudiantes, seniors (con ID) y niños.

Gorra oficial

La marca puertorriqueña Hule regresa por cuarto año consecutivo como la gorra oficial de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Para esta edición 2026, la marca presenta un nuevo diseño que combina tonos naranja, color crema con acentos en azul, evocando la energía y el colorido de las fiestas. Además, incorpora una nueva colección de parches alusivos a la cultura y tradiciones puertorriqueñas, entre los que se destacan el pitorro, la puerta con la bandera de Puerto Rico, el pilón puertorriqueño, los Tres Reyes Magos, la cotorra puertorriqueña, el coquito, el jíbaro conguero, la higuera, el coquí y las icónicas casitas de San Juan. Los productos también estarán disponibles en un quiosco durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.