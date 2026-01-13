Fiestas de la Calle San Sebastián 2026: tu guía con todo lo que debes saber
Como ya es tradición, estas esperadas festividades tendrán una gran oferta cultural y de entretenimiento durante sus cuatro días de duración
13 de enero de 2026 - 11:10 PM
13 de enero de 2026 - 11:10 PM
Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.
---
Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 regresan al Viejo San Juan para celebrar, durante cuatro días, lo mejor de la música, el arte y las tradiciones puertorriqueñas del 15 al 18 de enero de 2026. Como es costumbre, la agenda promete una variada y amplia oferta cultural con presentaciones de destacados artistas locales e internacionales, actividades para toda la familia, ferias de artesanías, propuestas de teatro y exposiciones museísticas. Desde grandes conciertos hasta espacios dedicados a la niñez y las artes plásticas, esta celebración es el cierre perfecto de la temporada navideña boricua.
Este año los periódicos oficiales del festejo son El Nuevo Día y Primera Hora, de GFR Media.
La edición número 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián serán dedicadas al director, escritor y comediante puertorriqueño Jacobo Morales.
Serán muchas las estrellas internacionales y locales que se darán cita durante los cuatro días que dura esta festividad masiva. Estos son actos que podrá disfrutar el público, divididos por día y por tarimas.
Plaza del Quinto Centenario
Plaza de la Barandilla
Plaza Colón
Plaza del Quinto Centenario
Plaza de la Barandilla
Plaza Colón
Plaza del Quinto Centenario
Plaza de la Barandilla
Plaza Colón
Teatro Tapia
Plaza del Quinto Centenario
Plaza de la Barandilla
Plaza Colón
Teatro Tapia
Sábado, 17 de enero
Domingo, 18 de enero
Además, ambos días se ofrecerán talleres educativos, pinta caritas y grabado por el Museo de San Juan, así como popcorn y algodón gratis, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras duren.
Una de las áreas más visitadas y concurridas por los visitantes a las Fiestas de la Calle San Sebastián es la Feria de Artesanías y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que se lleva a cabo en el Cuartel de Ballajá y en la Sede del ICP. Como ya es tradición, este evento contará con varias tarimas donde se presentarán agrupaciones de baile y de música, junto con actividades variadas para niños. Este será el programa artístico y cultural preparado por el ICP para estas fiestas:
Sede ICP
Cuartel de Ballajá
Sede ICP
Cuartel de Ballajá
Sede ICP
Cuartel de Ballajá
Sede Instituto de Cultura Puertorriqueña
Cuartel de Ballajá
Manejo de Emergencias y Salud
Durante la semana de las Fiestas de la Calle San Sebastián el Museo de Las Américas abrirá sus puertas desde el martes 13 hasta el viernes 16, en horario regular, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Mientras que el sábado 17 y domingo 18, las salas expositivas estarán cerradas, aunque el espacio “Portales del Museo”, ubicado en el primer piso del Cuartel de Ballajá, estará abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
De hecho, el domingo 18 de enero será el cierre de la exposición “Geometría mística” del artista Elí Barreto, una muestra que ha invitado al público a explorar la espiritualidad y el orden simbólico a través de la forma y el color. Se invita al público a visitar la exposición en sus últimos días.
A través del mes de enero, el público podrá disfrutar de las exposiciones temporales; “Axis Mundi”, de Rafael Trelles; “METRATRALLA”, con obras de Elsa María Meléndez, Damary Burgos y Garvin Sierra, y “Geometría mística, Exposición panorámica 1975-2025″, de Elí Barreto Talavera. También de las exposiciones permanentes: “Las artes populares en Las Américas”, “Santos de palo de Puerto Rico, colección Alegría-Pons”, “El Indígena de las Américas”, “Conquista y colonización” y “Herencia africana”. El costo regular de entrada es de $8.00 para adultos y de $5.00 para estudiantes, seniors (con ID) y niños.
La marca puertorriqueña Hule regresa por cuarto año consecutivo como la gorra oficial de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Para esta edición 2026, la marca presenta un nuevo diseño que combina tonos naranja, color crema con acentos en azul, evocando la energía y el colorido de las fiestas. Además, incorpora una nueva colección de parches alusivos a la cultura y tradiciones puertorriqueñas, entre los que se destacan el pitorro, la puerta con la bandera de Puerto Rico, el pilón puertorriqueño, los Tres Reyes Magos, la cotorra puertorriqueña, el coquito, el jíbaro conguero, la higuera, el coquí y las icónicas casitas de San Juan. Los productos también estarán disponibles en un quiosco durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.
