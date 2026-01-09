Más de 55,000 pasajeros de cruceros llegarán durante las Fiestas de la Calle San Sebastián

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

Durante las próximas Fiestas de la Calle San Sebastián, sobre 55,000 pasarán por los muelles de cruceros de la capital, según datos de San Juan Cruise Port (SJCP).

Concretamente, entre el jueves, 15 de enero, y el domingo, 18 de enero, se esperan 14 embarcaciones, de las cuales ocho tendrán operaciones de puerto base.

El día con mayor actividad en los muelles será el domingo, cuando por las instalaciones portuarias saldrán y llegarán cinco cruceros, con más de 20,000 pasajeros. Todos los barcos programados para el domingo tienen operaciones de puerto base: Viking Sea, Grand Princess, Norwegian Epic, Ilma y el Brilliance of the Seas.

De acuerdo con SJCP, el segundo día con mayor actividad es el jueves, cuando se esperan cuatro barcos y más de 17,000 pasajeros.

Día Cruceros en los muelles de San Juan Jueves, 15 de enero Carnival Celebration

Norwegian Viva

Celebrity Beyond

Symphony Of The Seas Viernes, 16 de enero Sky Princess

Norwegian Breakaway Sábado, 17 de enero Jewel Of The Seas

Valiant Lady

Emerald Azzurra Domingo, 18 de enero Viking Sea

Grand Princess

Norwegian Epic

Ilma

Brilliance of the Seas

Mientras, el viernes se esperan dos embarcaciones y sobre 7,500 turistas, al tiempo que el sábado habrá tres barcos en los muelles, con casi 10,000 pasajeros.

Para quienes tengan viajes programados desde los muelles, SJCP informará en los próximos días cuál será la logística de tránsito.

Pasajeros inyectarán $9.5 millones a la economía

Por separado, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) informó que la visita de pasajeros de cruceros durante las festividades generará un impacto económico estimado de $9.5 millones, cifra que duplica el impacto económico registrado en 2025.

Asimismo, los hoteles endosados por la CTPR en la zona de San Juan —incluyendo Viejo San Juan, Condado, Ocean Park, Miramar, Santurce y Río Piedras— reflejan, hasta el momento, más de 14,000 cuartos-noche reservados para el periodo de las fiestas, informó la entidad.