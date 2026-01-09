Opinión
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 05:38 PM
S&P 500
6954.77
0.48%
·
Dow Jones
49453.69
0.38%
·
Nasdaq
23632.82
0.65%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 55,000 pasajeros de cruceros llegarán durante las Fiestas de la Calle San Sebastián

El próximo fin de semana se espera la llegada de 14 embarcaciones, anticipó San Juan Cruise Port

9 de enero de 2026 - 12:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El día con mayor actividad de cruceros durante las Fiestas de la Calle San Sebastián será el domingo. (david.villafane@gfrmedia.com)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

---

Durante las próximas Fiestas de la Calle San Sebastián, sobre 55,000 pasarán por los muelles de cruceros de la capital, según datos de San Juan Cruise Port (SJCP).

Concretamente, entre el jueves, 15 de enero, y el domingo, 18 de enero, se esperan 14 embarcaciones, de las cuales ocho tendrán operaciones de puerto base.

El día con mayor actividad en los muelles será el domingo, cuando por las instalaciones portuarias saldrán y llegarán cinco cruceros, con más de 20,000 pasajeros. Todos los barcos programados para el domingo tienen operaciones de puerto base: Viking Sea, Grand Princess, Norwegian Epic, Ilma y el Brilliance of the Seas.

De acuerdo con SJCP, el segundo día con mayor actividad es el jueves, cuando se esperan cuatro barcos y más de 17,000 pasajeros.

DíaCruceros en los muelles de San Juan
Jueves, 15 de eneroCarnival Celebration
Norwegian Viva
Celebrity Beyond
Symphony Of The Seas
Viernes, 16 de eneroSky Princess
Norwegian Breakaway
Sábado, 17 de eneroJewel Of The Seas
Valiant Lady
Emerald Azzurra
Domingo, 18 de eneroViking Sea
Grand Princess
Norwegian Epic
Ilma
Brilliance of the Seas

Mientras, el viernes se esperan dos embarcaciones y sobre 7,500 turistas, al tiempo que el sábado habrá tres barcos en los muelles, con casi 10,000 pasajeros.

Para quienes tengan viajes programados desde los muelles, SJCP informará en los próximos días cuál será la logística de tránsito.

Pasajeros inyectarán $9.5 millones a la economía

Por separado, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) informó que la visita de pasajeros de cruceros durante las festividades generará un impacto económico estimado de $9.5 millones, cifra que duplica el impacto económico registrado en 2025.

Asimismo, los hoteles endosados por la CTPR en la zona de San Juan —incluyendo Viejo San Juan, Condado, Ocean Park, Miramar, Santurce y Río Piedras— reflejan, hasta el momento, más de 14,000 cuartos-noche reservados para el periodo de las fiestas, informó la entidad.

“Las proyecciones para la edición 2026 reflejan el impacto positivo que esta celebración tiene sobre toda la cadena de valor turística, particularmente para los comerciantes del Viejo San Juan, restaurantes, artesanos, hospederías y operadores turísticos, quienes experimentan un aumento significativo en la demanda de productos y servicios durante estos días”, dijo la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles.

Tags
Fiestas de la Calle San SebastiánTurismoMunicipio de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
