Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Con cuánto dinero subir y bajar? Los precios de las frituras en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

Conoce los costos para que vayas preparado

16 de enero de 2026 - 8:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Primer día de la edición 56 de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan. (Carlos Rivera Giusti)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Viejo San Juan - Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

RELACIONADAS

Las frituras vuelven a llamar la atención en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, donde no solo marcan el ritmo culinario del Viejo San Juan, sino también el presupuesto de los miles de asistentes que recorren sus calles durante el tradicional evento.

Y es que, comer en las SanSe sigue siendo parte de la experiencia. Entre esas delicias callejeras que no pueden faltar, para los van subiendo y bajando sin parar, los bacalaítos, alcapurrias, pastelillos y empanadillas, entre otros, ganando protagonismo año tras año.

En esta edición, El Nuevo Día realizó un recorrido por algunos establecimientos en distintas calles y las plazas, donde se observaron diversidad en los precios de estos alimentos populares.

Bacalaitos en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.
Bacalaitos en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. (Carlos Rivera Giusti)

Por ejemplo, los refrescos y el agua oscilaban entre $2 y $3; los bacalaítos fluctuaban entre $4 y $8; las alcapurrias se encontraban a $4, $6 y $8; y otras frituras, como los rellenos de papa, a $5; empanadillas de distintos tipos, entre $4 y $7; y mozzarella sticks, a $6.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, se observaron precios entre $3 y $4 para las cervezas, mientras que los tragos se ofrecían a partir de los $7.

No obstante, vale la pena recalcar que, en algunos casos —como en los bacalaítos y las alcapurrias—, el precio estaba acorde con su tamaño.

Para quienes buscan opciones de comida más fuertes y que permitan sentirse satisfechos por más tiempo, se encontraron platos como asopao a $7 y combos de chicharrones o pollo con papas o tostones a $17.

Así que el presupuesto que debes llevar, dependerá de sus gustos o antojos, así como la opción que selecciones para beber. Podría comenzar en los $6 por persona por comida (con bebido incluida), pero podría alcanzar los $24 por persona si te apetece uno de los combos con bebida alcohólica. Igualmente, si estarás por mucho tiempo, toma en cuenta que será más de una comida y bebida, así que sigue sumando.

Cabe destacar que estos ajustes buscan hacer asequible a los consumidores el producto, a la vez que se desea un balance con los costos que enfrentan los vendedores durante los días de fiesta, los cuales, según expresaron a este medio, pueden incurrir en grandes sumas de dinero para la compra de mercancía y el establecimiento de los quioscos.

La atención a los precios no es nueva entre los asistentes de la SanSe. En pasadas ediciones, muchos visitantes manifestaron su descontento por el aumento en el costo de las frituras, que llegó a rondar los $10 por bacalaíto, según quejas compartidas a través de las redes sociales.

A pesar de ello, las personas continúan respaldando la gastronomía local, y ya muchos preparan su presupuesto para subir y bajar las calles del Viejo San Juan con bacalaítos en mano.

Tags
GastronomíaSanSeFiestas de la Calle San Sebastián
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: