¿Con cuánto dinero subir y bajar? Los precios de las frituras en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

Viejo San Juan - Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

Las frituras vuelven a llamar la atención en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, donde no solo marcan el ritmo culinario del Viejo San Juan, sino también el presupuesto de los miles de asistentes que recorren sus calles durante el tradicional evento.

Y es que, comer en las SanSe sigue siendo parte de la experiencia. Entre esas delicias callejeras que no pueden faltar, para los van subiendo y bajando sin parar, los bacalaítos, alcapurrias, pastelillos y empanadillas, entre otros, ganando protagonismo año tras año.

En esta edición, El Nuevo Día realizó un recorrido por algunos establecimientos en distintas calles y las plazas, donde se observaron diversidad en los precios de estos alimentos populares.

PUBLICIDAD

Bacalaitos en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. (Carlos Rivera Giusti)

Por ejemplo, los refrescos y el agua oscilaban entre $2 y $3; los bacalaítos fluctuaban entre $4 y $8; las alcapurrias se encontraban a $4, $6 y $8; y otras frituras, como los rellenos de papa, a $5; empanadillas de distintos tipos, entre $4 y $7; y mozzarella sticks, a $6.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, se observaron precios entre $3 y $4 para las cervezas, mientras que los tragos se ofrecían a partir de los $7.

No obstante, vale la pena recalcar que, en algunos casos —como en los bacalaítos y las alcapurrias—, el precio estaba acorde con su tamaño.

Para quienes buscan opciones de comida más fuertes y que permitan sentirse satisfechos por más tiempo, se encontraron platos como asopao a $7 y combos de chicharrones o pollo con papas o tostones a $17.

Así que el presupuesto que debes llevar, dependerá de sus gustos o antojos, así como la opción que selecciones para beber. Podría comenzar en los $6 por persona por comida (con bebido incluida), pero podría alcanzar los $24 por persona si te apetece uno de los combos con bebida alcohólica. Igualmente, si estarás por mucho tiempo, toma en cuenta que será más de una comida y bebida, así que sigue sumando.

Cabe destacar que estos ajustes buscan hacer asequible a los consumidores el producto, a la vez que se desea un balance con los costos que enfrentan los vendedores durante los días de fiesta, los cuales, según expresaron a este medio, pueden incurrir en grandes sumas de dinero para la compra de mercancía y el establecimiento de los quioscos.

La atención a los precios no es nueva entre los asistentes de la SanSe. En pasadas ediciones, muchos visitantes manifestaron su descontento por el aumento en el costo de las frituras, que llegó a rondar los $10 por bacalaíto, según quejas compartidas a través de las redes sociales.