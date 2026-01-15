Con un emotivo homenaje a Jacobo Morales arrancan las tan esperadas Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

San Juan - Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

El reloj marcó las 5:00 de la tarde del jueves, 15 de enero cuando, rodeado de un mar de gente que lo aplaudía, el director y escritor puertorriqueño Jacobo Morales recibió, con la humildad que siempre lo ha caracterizado, su reconocimiento en medio de la ceremonia inaugural de la edición número 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Entre el jolgorio y el clásico estribillo de “voy subiendo, voy bajando” y “Jacobo, Jacobo”, llegó la comparsa y los zanqueros del colectivo Agua, Sol y Sereno, que este año estrenó tres cabezudos: uno con el rostro del fenecido fundador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Javier Santiago, y otros dos representando a la pareja de Jacobo Morales y su esposa, la también productora Blanca Eró.

“Aprovechamos en esta ocasión que tenemos la presencia de un gran puertorriqueño, a quien tenemos el privilegio de dedicarle esta celebración por dedicar toda su vida a la protección del patrimonio cultural de Puerto Rico, por ser embajador cultural de aquello que nos define y por llevar siempre por toda su vida el mensaje de lo que somos”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero desde la tarima ubicada al final de la calle San Sebastián.

Tras el emotivo homenaje, la ceremonia continuó con el protocolo oficial. Romero, en compañía del sacerdote Benjamín Antonio Pérez Cruz, de la Catedral de San Juan Bautista, ofrecieron la bendición y un simbólico corte de cinta, -esta vez desde la tarima por recomendación de los médicos de Morales- dando paso a la esperada procesión que marca oficialmente el comienzo de las fiestas, las cuales se extenderán hasta el 18 de enero de 2026.

“Y para comenzar a subir y a bajar, vamos a hacer un corte de cinto un poco distinto para que esté a cargo de Don Jacobo Morales”, sostuvo Romero antes de iniciar el conteo regreso y pintar la abarrotada calle San Sebastián de coloridos confetis y globos.

Bajo el lema “El evento cultural más grande del Caribe”, durante los próximos días la ciudad capital será el epicentro de una agenda llena de música, actividades y celebraciones en todo el casco urbano.

Este año, los periódicos oficiales del festejo son El Nuevo Día y Primera Hora, de GFR Media.

El impacto del evento quedó evidenciado en las cifras del 2025. Según se informó anteriormente, en la pasada edición se registró la visita de sobre 1,075,000 personas en el Viejo San Juan, por lo que este año se espera igualar o incluso superar esa cifra.

La Plaza del Quinto Centenario, la Plaza de la Barandilla y la Plaza Colón serán puntos de encuentro para disfrutar de las presentaciones de un sinnúmero de artistas. Accede aquí para conocer la oferta musical.

