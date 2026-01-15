Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con un emotivo homenaje a Jacobo Morales arrancan las tan esperadas Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

El artista fue el centro de un reconocimiento que dio paso al inicio del evento cultural más grande del Caribe

15 de enero de 2026 - 6:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jacobo Morales junto a su esposa Blanca Silvia Eró. (Pablo Martínez Rodríguez)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

San Juan - Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

RELACIONADAS

El reloj marcó las 5:00 de la tarde del jueves, 15 de enero cuando, rodeado de un mar de gente que lo aplaudía, el director y escritor puertorriqueño Jacobo Morales recibió, con la humildad que siempre lo ha caracterizado, su reconocimiento en medio de la ceremonia inaugural de la edición número 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Entre el jolgorio y el clásico estribillo de “voy subiendo, voy bajando” y “Jacobo, Jacobo”, llegó la comparsa y los zanqueros del colectivo Agua, Sol y Sereno, que este año estrenó tres cabezudos: uno con el rostro del fenecido fundador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Javier Santiago, y otros dos representando a la pareja de Jacobo Morales y su esposa, la también productora Blanca Eró.

“Aprovechamos en esta ocasión que tenemos la presencia de un gran puertorriqueño, a quien tenemos el privilegio de dedicarle esta celebración por dedicar toda su vida a la protección del patrimonio cultural de Puerto Rico, por ser embajador cultural de aquello que nos define y por llevar siempre por toda su vida el mensaje de lo que somos”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero desde la tarima ubicada al final de la calle San Sebastián.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas Una marea de gente ya comenzaba a "subir y bajar" las calles del Viejo San Juan desde temprano en la tarde del juevesEl evento masivo genera un impacto económico significativo y atrae tanto a turistas locales como internacionales
1 / 16 | SanSe 2026: así arrancó el primer día de fiesta. Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas - Carlos Rivera Giusti

Tras el emotivo homenaje, la ceremonia continuó con el protocolo oficial. Romero, en compañía del sacerdote Benjamín Antonio Pérez Cruz, de la Catedral de San Juan Bautista, ofrecieron la bendición y un simbólico corte de cinta, -esta vez desde la tarima por recomendación de los médicos de Morales- dando paso a la esperada procesión que marca oficialmente el comienzo de las fiestas, las cuales se extenderán hasta el 18 de enero de 2026.

“Y para comenzar a subir y a bajar, vamos a hacer un corte de cinto un poco distinto para que esté a cargo de Don Jacobo Morales”, sostuvo Romero antes de iniciar el conteo regreso y pintar la abarrotada calle San Sebastián de coloridos confetis y globos.

Revelamos el secreto de la estatua de Arcángel en las SanSe

Revelamos el secreto de la estatua de Arcángel en las SanSe

Así se convirtió en una sensación durante el primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.

Bajo el lema “El evento cultural más grande del Caribe”, durante los próximos días la ciudad capital será el epicentro de una agenda llena de música, actividades y celebraciones en todo el casco urbano.

Este año, los periódicos oficiales del festejo son El Nuevo Día y Primera Hora, de GFR Media.

El impacto del evento quedó evidenciado en las cifras del 2025. Según se informó anteriormente, en la pasada edición se registró la visita de sobre 1,075,000 personas en el Viejo San Juan, por lo que este año se espera igualar o incluso superar esa cifra.

La Plaza del Quinto Centenario, la Plaza de la Barandilla y la Plaza Colón serán puntos de encuentro para disfrutar de las presentaciones de un sinnúmero de artistas. Accede aquí para conocer la oferta musical.

Los Pleneros de Severo - Plaza Colón Algarete - Plaza Colón Jowell y Randy - Plaza del Quinto Centenario
1 / 36 | Estos son los artistas que se presentarán en la próxima edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Los Pleneros de Severo - Plaza Colón - Nahira Montcourt

De igual manera, se llevará a cabo la Feria de Artesanías y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en el Cuartel de Ballajá y en la sede del ICP.

Jacobo Morales Fiestas de la Calle San Sebastián Miguel Romero SanSe
