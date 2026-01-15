Revelan los artistas sorpresas de la SanSe 2026
Los exponentes urbanos se presentan esta noche en la tarima del Quinto Centenario
15 de enero de 2026 - 1:22 PM
Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 inician, hoy, jueves, con un programa artístico que busca complacer a los miles de asistentes en el Viejo San Juan que durante cuatro días disfrutarán de lo mejor de la música, el arte y las tradiciones puertorriqueñas.
El Municipio de San Juan hace unas semanas dio a conocer el programa musical que estará en las tarimas principales ubicadas en la Plaza del Quinto Centenario, Plaza Colón, Plaza la Barrandilla y el Teatro Tapia. En el programa musical de hoy, jueves, faltaba por anunciarse el artista sorpresa para el cierre de la tarima de la Plaza del Quinto Centenario.
El alcalde de municipio de San Juan, Miguel Romero, anunció que Chencho Corleone estará esta noche en la tarima Plaza del Quinto Centenario de las Fiestas de la Calle San Sebastián.
Por su parte, DJ Luian y Dei V grabaron juntos el anuncio en el que ambos dijeron que estarán en la tarima de la Plaza del Quinto Centenario, pese a DJ Luian está anunciado en el programa oficial para la Plaza Colón. El productor indicó que el municipio de San Juan le comunicó el cambio de tarima.
Plaza del Quinto Centenario
Plaza de la Barandilla
Plaza Colón
