EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Revelan los artistas sorpresas de la SanSe 2026

Los exponentes urbanos se presentan esta noche en la tarima del Quinto Centenario

15 de enero de 2026 - 1:22 PM

Chencho Corleone se presentará esta noche en las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 inician, hoy, jueves, con un programa artístico que busca complacer a los miles de asistentes en el Viejo San Juan que durante cuatro días disfrutarán de lo mejor de la música, el arte y las tradiciones puertorriqueñas.

El Municipio de San Juan hace unas semanas dio a conocer el programa musical que estará en las tarimas principales ubicadas en la Plaza del Quinto Centenario, Plaza Colón, Plaza la Barrandilla y el Teatro Tapia. En el programa musical de hoy, jueves, faltaba por anunciarse el artista sorpresa para el cierre de la tarima de la Plaza del Quinto Centenario.

El alcalde de municipio de San Juan, Miguel Romero, anunció que Chencho Corleone estará esta noche en la tarima Plaza del Quinto Centenario de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Por su parte, DJ Luian y Dei V grabaron juntos el anuncio en el que ambos dijeron que estarán en la tarima de la Plaza del Quinto Centenario, pese a DJ Luian está anunciado en el programa oficial para la Plaza Colón. El productor indicó que el municipio de San Juan le comunicó el cambio de tarima.

Jueves, 15 de enero

Plaza del Quinto Centenario

  • 6:00 a 7:30 p.m. - La Tribu de Abrante
  • 8:00 a 9:30 p.m. - Tito Nieves
  • 10:00 a 11:00 p.m. - Chencho Corleone y Dei V

Plaza de la Barandilla

  • 5:30 a 7:00 p.m. - Trío Los Andinos
  • 7:30 a 9:00 p.m. - Tuna de Cayey
  • 9:30 a 11:00 p.m. - Michelle Brava

Plaza Colón

  • 4:30 a 5:30 p.m. - Trío Homenaje
  • 6:00 a 7:30 p.m. - Los Pleneros de Severo
  • 8:00 a 9:00 p.m. - DJ Luian*
  • 9:30 a 11:00 p.m. - Algarete

*Según programa oficial

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
