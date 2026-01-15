SanSe 2026: Estos son los artistas que se presentan el primer día
La multitudinaria festividad inicia hoy, jueves, 15 de enero, en el Viejo San Juan, con una cargada agenda artística
15 de enero de 2026 - 11:10 PM
Oficialmente hoy, jueves, inicia, el evento cultural más grande de Puerto Rico y el Caribe: las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.
A eso de las 5:00 p.m. se hará el corte de cinta de la edición 56 dedicada al dramaturgo, director, escritor actor Jacobo Morales.
La apertura dará inicio al desfile por toda la Calle San Sebastián en una comparsa gigante integrada por la imagen del santo patrón, cabezudos, bailarines, zanqueros y pleneros, junto al alcalde de San Juan, Miguel Romero. El colectivo Agua, Sol y Sereno junto a otros grupos culturales lideran la comparsa.
Las festividades culminan el domingo, 18 de enero de 2026.
Como todos los años la oferta musical es una muy atractiva y variada para complacer a los miles de visitantes que se esperan abarroten la ciudad amurallada. El año pasado el municipio de San Juan estimó una asistencia total de más de un millón de visitantes.
A continuación te decimos qué artistas se presentan en la primera tarde y noche de la jornada festiva.
Plaza del Quinto Centenario
Plaza de la Barandilla
Plaza Colón
