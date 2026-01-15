Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

SanSe 2026: Estos son los artistas que se presentan el primer día

La multitudinaria festividad inicia hoy, jueves, 15 de enero, en el Viejo San Juan, con una cargada agenda artística

15 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El salsero Tito Nieves se presenta la noche del jueves, 15 de enero en las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

RELACIONADAS

Oficialmente hoy, jueves, inicia, el evento cultural más grande de Puerto Rico y el Caribe: las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.

A eso de las 5:00 p.m. se hará el corte de cinta de la edición 56 dedicada al dramaturgo, director, escritor actor Jacobo Morales.

La apertura dará inicio al desfile por toda la Calle San Sebastián en una comparsa gigante integrada por la imagen del santo patrón, cabezudos, bailarines, zanqueros y pleneros, junto al alcalde de San Juan, Miguel Romero. El colectivo Agua, Sol y Sereno junto a otros grupos culturales lideran la comparsa.

El director y actor Jacobo Morales junto a su esposa.
El director y actor Jacobo Morales junto a su esposa. (Pablo Martínez Rodríguez)

Las festividades culminan el domingo, 18 de enero de 2026.

Como todos los años la oferta musical es una muy atractiva y variada para complacer a los miles de visitantes que se esperan abarroten la ciudad amurallada. El año pasado el municipio de San Juan estimó una asistencia total de más de un millón de visitantes.

A continuación te decimos qué artistas se presentan en la primera tarde y noche de la jornada festiva.

Agenda musical

Los Pleneros de Severo - Plaza Colón Algarete - Plaza Colón Jowell y Randy - Plaza del Quinto Centenario
1 / 36 | Estos son los artistas que se presentarán en la próxima edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Los Pleneros de Severo - Plaza Colón - Nahira Montcourt

Plaza del Quinto Centenario

  • 6:00 a 7:30 p.m. - La Tribu de Abrante
  • 8:00 a 9:30 p.m. - Tito Nieves
  • 10:00 a 11:00 p.m. - Artista sorpresa

Plaza de la Barandilla

  • 5:30 a 7:00 p.m. - Trío Los Andinos
  • 7:30 a 9:00 p.m. - Tuna de Cayey
  • 9:30 a 11:00 p.m. - Michelle Brava

Plaza Colón

  • 4:30 a 5:30 p.m. - Trío Homenaje
  • 6:00 a 7:30 p.m. - Los Pleneros de Severo
  • 8:00 a 9:00 p.m. - DJ Luian
  • 9:30 a 11:00 p.m. - Algarete

Agenda Cultural

  • La Feria de Artesanías y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) abre hoy, jueves, a las 12:00 p.m. en el Cuartel de Ballajá y en la sede de la institución.
  • El Barrio Ballajá se convertirá en un amplio espacio de encuentro cultural con la participación de más de 450 recursos culturales, entre artesanos, artistas plásticos, colectivos artísticos, músicos y organizaciones sin fines de lucro.
  • El público podrá apreciar la pieza artesanal “Mi Terruño”, ubicada en la entrada de la sede del ICP.
  • Se inaugura la exposición “26 años de trayectoria del Colectivo de Talladoras de Santos y Mundillo de Nuestro Tiempo”, instalada en la Galería de la sede del ICP.
  • La jornada culminará con la presentación musical de Wilbert Rivera en horas de la noche.

¿Cómo llegar?

  • El sistema de transporte colectivo contará con 170 autobuses que operarán desde Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn hacia el Viejo San Juan. El servicio operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 a.m. El costo será de $5 ida y vuelta por persona.

¿Dónde estacionarte?

  • Los estacionamientos privados existentes en el Viejo San Juan operarán conforme a sus horarios, tarifas y capacidad vehicular.
  • El estacionamiento del estadio Hiram Bithorn tendrá un costo de $10, desde allí podrá tomar el transporte colectivo.
  • El estacionamiento de la Puntilla estará cerrado al público en general, ya que se le designó a los residentes del Viejo San Juan.
  • La estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón en Santurce no cuenta con estacionamiento por lo que se recomienda utilizar los habilitados en el resto de las estaciones del tren. La Plaza de la Convalecencia en Río Piedras tiene capacidad para 300 vehículos. De igual forma las diferentes estaciones del tren tendrán estacionamientos disponibles según su capacidad vehicular.
El Nuevo Día visitó en la tarde del martes el Taller Agua, Sol y Sereno, donde se le daban los toques finales a los tres cabezudos que se integrarán este año a la comparsa de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Este año, el grupo seleccionó a Santiago y a los actores, productores y esposos Jacobo Morales y Blanca Silvia Eró.Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.
1 / 8 | SanSe 2026: estos son los cabezudos nuevos de este año . El Nuevo Día visitó en la tarde del martes el Taller Agua, Sol y Sereno, donde se le daban los toques finales a los tres cabezudos que se integrarán este año a la comparsa de las Fiestas de la Calle San Sebastián. - alexis.cedeno

¿A qué hora culminan?

  • El cierre de las tarimas será a las 11:00 p.m. Los quioscos cesarán operaciones a las 12:00 a.m. y el cierre de negocios será a la 1:00 a.m. La excepción será el domingo, 18 de enero que la tarima en la Plaza del Quinto Centenario extiende su programa artístico con la presentación de Jowell y Randy a las 11:45 p.m.
  • Las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones en horario de 5:30 a.m. a 1:00 a.m. jueves y viernes. Sábado y domingo operará en horario de 7:30 a.m. a 1:00 a.m. por un costo de $4 ida y vuelta. Los boletos solo se venderán en el terminal de Cataño.
  • El Tren Urbano operará desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., con servicio nocturno hacia Bayamón.
  • Habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos.
  • El sistema de taxis estará disponible.
  • Los servicios Uber y Lyft operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el Parque Luis Muñoz Rivera.
SanSe, Fiestas de la Calle San Sebastián, Tito Nieves, Miguel Romero, San Juan
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Entretenimiento
