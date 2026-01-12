Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Vas para la SanSe? Conoce la ruta, métodos de transportación y dónde estacionarte

Como periódico oficial de las Fiestas de la Calle San Sebastián te explicamos lo que debes de saber

12 de enero de 2026 - 9:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde el estadio Hiram Bithorn será un punto de salida para autobuses rumbo al Viejo San Juan. (Carlos Giusti/Staff)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com
RELACIONADAS

Con una flota de autobuses, horarios extendidos y nuevas medidas de seguridad, el Municipio de San Juan presentó el domingo su plan de transportación y acceso para las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El sistema de transporte colectivo contará con 170 autobuses, incluyendo unidades accesibles, operando desde Sagrado Corazón y el estadio Hiram Bithorn hacia el Viejo San Juan.

El servicio operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 a.m. El costo de transporte colectivo será de $5.00 ida y vuelta. El sistema contará con escoltas, monitoreo por GPS, centros de mando y certificaciones diarias de inspección de cada unidad. Además, las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones y horarios extendidos. El Tren Urbano operará desde las 5:30 a.m. con servicio nocturno hacia Bayamón. También habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos y colaboración con el sistema de taxis.

Los estacionamientos privados en el Viejo San Juan operarán conforme a sus horarios y tarifas.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, recalcó que de ser necesario y si la isleta se llena, como sucedió en el 2025, limitarán y prohibirán el acceso vehicular conforme a las disposiciones de la Policía Municipal de San Juan. “Esto va a depender de la gente que asista al evento y se determinará día a día como seguridad”, sostuvo.

Los servicios de Uber y Lyft operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el parque Luis Muñoz Rivera.

“El año pasado establecimos un modelo funcional con estas plataformas y este año lo fortalecemos aún más. Ahora se integra Lyft junto a Uber, ampliando las alternativas de transporte y mejorando la experiencia del público”, expresó el alcalde.

El cierre en las tarimas principales ubicadas en la Plaza del Quinto Centenario, Plaza de la Barandilla, Plaza Colón y el Teatro Tapia está pautado para las 11:00 p.m. cada noche. Sin embargo, el domingo, 18 de enero, habrá una extensión de horario en el tarima de la Plaza del Quinto Centenario con las presentaciones de Tommy Torres y los reguetoneros Jowell y Randy, estos últimos están programados para las 11:45 p.m.

Los Pleneros de Severo - Plaza Colón Algarete - Plaza Colón Jowell y Randy - Plaza del Quinto Centenario
1 / 36 | Estos son los artistas que se presentarán en la próxima edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Los Pleneros de Severo - Plaza Colón - Nahira Montcourt
Tags
SanSeFiestas de la Calle San SebastiánEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: