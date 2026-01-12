¿Vas para la SanSe? Conoce la ruta, métodos de transportación y dónde estacionarte

Con una flota de autobuses, horarios extendidos y nuevas medidas de seguridad, el Municipio de San Juan presentó el domingo su plan de transportación y acceso para las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El sistema de transporte colectivo contará con 170 autobuses, incluyendo unidades accesibles, operando desde Sagrado Corazón y el estadio Hiram Bithorn hacia el Viejo San Juan.

El servicio operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 a.m. El costo de transporte colectivo será de $5.00 ida y vuelta. El sistema contará con escoltas, monitoreo por GPS, centros de mando y certificaciones diarias de inspección de cada unidad. Además, las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones y horarios extendidos. El Tren Urbano operará desde las 5:30 a.m. con servicio nocturno hacia Bayamón. También habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos y colaboración con el sistema de taxis.

Los estacionamientos privados en el Viejo San Juan operarán conforme a sus horarios y tarifas.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, recalcó que de ser necesario y si la isleta se llena, como sucedió en el 2025, limitarán y prohibirán el acceso vehicular conforme a las disposiciones de la Policía Municipal de San Juan. “Esto va a depender de la gente que asista al evento y se determinará día a día como seguridad”, sostuvo.

Los servicios de Uber y Lyft operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el parque Luis Muñoz Rivera.

“El año pasado establecimos un modelo funcional con estas plataformas y este año lo fortalecemos aún más. Ahora se integra Lyft junto a Uber, ampliando las alternativas de transporte y mejorando la experiencia del público”, expresó el alcalde.

El cierre en las tarimas principales ubicadas en la Plaza del Quinto Centenario, Plaza de la Barandilla, Plaza Colón y el Teatro Tapia está pautado para las 11:00 p.m. cada noche. Sin embargo, el domingo, 18 de enero, habrá una extensión de horario en el tarima de la Plaza del Quinto Centenario con las presentaciones de Tommy Torres y los reguetoneros Jowell y Randy, estos últimos están programados para las 11:45 p.m.