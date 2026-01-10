Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gran final del Concurso de Trova se llevará a cabo en las Fiestas de la Calle San Sebastián

El importante evento se celebrará el sábado, 17 de enero en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña

10 de enero de 2026 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Concurso Nacional de Trova reúne a destacados trovadores de distintas regiones de Puerto Rico en una jornada que pone a prueba el dominio de la décima y la capacidad de improvisación.
El Concurso Nacional de Trova reúne a destacados trovadores de distintas regiones de Puerto Rico en una jornada que pone a prueba el dominio de la décima y la capacidad de improvisación. (Suministrada)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

RELACIONADAS

La trova puertorriqueña celebrará su momento cumbre del año en una jornada que reunirá talento, historia y creatividad en pleno corazón del Viejo San Juan.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que la Gran Final del 57mo. Concurso Nacional de Trova se celebrará el sábado, 17 de enero, a las 11:00 a. m., en la sede del ICP en el Viejo San Juan. Este año, el evento forma parte de la programación cultural de la Feria de Artesanías y Artes Plásticas del ICP, en el marco de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Durante esta actividad, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las tradiciones más representativas de la música puertorriqueña.

“El Concurso Nacional de Trova reconoce el talento de nuestros trovadores y reafirma nuestro compromiso con preservar y fortalecer la tradición oral puertorriqueña”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva del ICP. “La trova es una manifestación viva de nuestra cultura, una tradición que conecta generaciones a través de la palabra, la música y la improvisación. Desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña nos llena de orgullo celebrar la Gran Final de este año durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, un espacio donde el pueblo se encuentra con sus expresiones culturales más auténticas”.

El Concurso Nacional de Trova reúne a destacados trovadores de distintas regiones de Puerto Rico en una jornada que pone a prueba el dominio de la décima y la capacidad de improvisación. La Gran Final representa el punto culminante de un proceso competitivo que evalúa la excelencia artística, la creatividad y la técnica de los participantes.

Luego de una etapa de competencias regionales, lograron su pase a la final Hiram Martínez y Víctor González, ambos de Coamo; Eduardo Villanueva, de Comerío; Samuel Quijano y Jonathan Nieves, de San Lorenzo; Marcos Collazo, de Juana Díaz; Humberto Martínez, de Aibonito; Evander Ortiz, de Carolina; y José Pérez, de Mayagüez. Estos trovadores se enfrentarán a Guersom Báez, campeón nacional del certamen en 2024. Los participantes estarán acompañados por el conjunto Versos de Mujer, liderado por la trovadora y coordinadora del concurso, Lenny J. Adorno.

Durante la competencia se otorgarán 10 premios en metálico. El primer lugar recibirá $1,500, el segundo $1,000 y el tercero $500. Asimismo, los finalistas del cuarto al décimo lugar obtendrán $200 cada uno.

El evento será abierto al público y completamente libre de costo.

Tags
Instituto de Cultura PuertorriqueñaTrovadoresFiestas de la Calle San SebastiánSanSeViejo San Juan
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día
