SanSe 2026: “looks” para subir y bajar con comodidad y estilo

Se acerca una nueva edición de las tan esperadas Fiestas de la Calle San Sebastián, con largas jornadas de música, artesanos y ambiente de celebración.

Para disfrutarlas al máximo, conviene elegir ropa práctica y fresca que permita recorrer las veredas del Viejo San Juan con comodidad, pero eso no quiere decir que haya que sacrificar el buen estilo.

Como sabemos que encontrar ese equilibrio a la hora de vestirnos puede ser un reto, te traemos las recomendaciones que la estilista y asesora de imagen Claudia Madrid compartió con Magacín para armar el “outfit” perfecto.

La clave: telas ligeras

“Nada de telas pesadas, nada muy incómodo… materiales claros y livianos siempre funcionan mejor”, explica Madrid.

Textiles ligeros como lino, algodón, hilo o incluso ciertos sintéticos livianos permiten transpirar, moverse con libertad y resistir el calor del día durante las caminatas por las SanSe.

Libre expresión: cada cual con su estilo

Más que seguir tendencias del momento, Claudia subraya que las SanSe son el espacio perfecto para lucir el estilo propio. Desde un short de mahón con “t-shirt” o “crop top” casual hasta un look más chic tipo resort con una “maxi skirt” o vestido ligero, todo es válido mientras sea cómodo y te permita recorrer las calles adoquinadas sin restricciones.

“Cada cual va a mostrar lo que quiere… es una oportunidad para expresar su estilo personal”, enfatiza la asesora de imagen.

Pies cómodos y protegidos

El calzado puede marcar la diferencia entre disfrutar la fiesta o terminar padeciéndola con los pies doloridos, especialmente tras muchas horas de “subir y bajar”. Madrid recomienda opciones cerradas como tenis con estilo o botitas bajas cómodas, que permiten moverse entre la multitud con seguridad. Las sandalias flats también pueden funcionar si se está en un balcón o un espacio más tranquilo, pero tacos altos o zapatos delicados no son prácticos para las SanSe.

“Piensa que, además de caminar mucho, vas a estar con un montón de personas alrededor. Te pueden pisar, puede haber cosas en el piso… así que siempre recomiendo tenis, botitas o sandalias flats si te quedas en un balcón o spot privado”, aconseja la fashion stylist.

¡Saca los accesorios a pasear!

Cuando el vestuario es sencillo, los accesorios son el aliado perfecto para darle personalidad a cualquier “look” o elevarlo sin hacerlo incómodo.

“Los accesorios pueden crear un vibe diferente en un look que sea bien casual”, afirma Madrid.

Desde joyería discreta o en capas para estilos “soft chic” hasta piezas más llamativas, la idea es darle un toque de carácter al “outfit” y aire festivo. Las gafas de sol, por su puesto, son más que un accesorio, un elemento necesario que debes olvidar.

Para las carteras, Madrid recomienda opciones pequeñas y cruzadas, preferiblemente con cierre, que permitan caminar con mayor seguridad y cargar lo indispensable, como cargadores, billeteras, protector solar y algún otro cosmético.

Orgullo boricua

Naturalmente, en las SanSe las referencias a Puerto Rico aparecen por doquier, a través de detalles y prendas. Accesorios con guiños culturales, flores de maga, colores o símbolos patrios se integran al vestuario sin convertirlo en un disfraz.