“Cloud Dancer”, el color del 2026: ¿cómo usar este tono?

Pantone anunció que PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un tono blanco etéreo, fue seleccionado como el Pantone Color of the Year 2026. La compañía, reconocida por sus estándares de color y soluciones digitales para la industria del diseño, explicó que esta elección busca reflejar un momento de introspección y simplificación.

Según Pantone, Cloud Dancer funciona como un “lienzo en blanco” que representa la intención de replantear ideas y abrir espacio a nuevos enfoques. La tonalidad está asociada a sensaciones de serenidad, claridad y concentración.

“En este momento de transformación, cuando estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer es una tonalidad blanca discreta que ofrece una promesa de claridad”, afirmó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.

“PANTONE 11-4201 Cloud Dancer da su espacio a la creatividad, permitiendo que nuestra imaginación vagabundee y se desvíe para que puedan surgir y tomar forma nuevas percepciones e ideas audaces”, añadió Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto.

Colaboraciones de la compañía

Pantone anunció una nueva iniciativa creativa para 2026 que busca involucrar a artistas y compañías de diferentes disciplinas. Durante el año, la marca presentará diseños de edición limitada, desarrollados por creadores de áreas como ilustración, moda y diseño gráfico.

La primera colaboración será con Emiliano Ponzi, ilustrador y artista visual, quien diseñó un bolso de mano de edición limitado inspirado en Cloud Dancer.

Además, Pantone confirmó varias alianzas oficiales con marcas globalea como: Motorola, con una edición especial del Motorola Edge 70; Play-Doh, que desarrollará su compuesto de modelado en el tono Cloud Dancer; Post-it, que presentará una colección de notas en el Color del Año, como parte de su línea Neutrality; y Mandarin Oriental, un grupo hotelero que integrará interpretaciones de Cloud Dancer en experiencias de spa, decoración y productos especiales en hoteles de Londres, Nueva York, Tokio, Hong Kong, Dubái y otras ciudades.

Aplicaciones del color en diseño, moda y espacios

Pantone indicó que Cloud Dancer es un color versátil que puede combinarse con una amplia gama cromática y adaptarse a diferentes categorías creativas.