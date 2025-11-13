El arte del layering: capas con estilo

El `layering´, término con el que la moda define la superposición de prendas, se ha consolidado como una de las fórmulas más interesantes de la temporada. Si bien marcó los estilismos de los 90 y los 2000, ahora vuelve a la escena pisando con fuerza.

Lo que en sus orígenes era un recurso práctico para combatir el frío ha evolucionado hasta convertirse en un manifiesto de estilo que atraviesa décadas, pasarelas y culturas. Hoy, la moda recupera esta estrategia y la eleva a categoría de tendencia, conjugando funcionalidad, creatividad y un aire cosmopolita que responde al espíritu del momento.

La tendencia del "layering" propone vestir con múltiples prendas superpuestas (WGSN)

El “lagenlook” de los 90 como origen

El `layering´ consiste en vestir con varias capas de ropa visibles, combinando tejidos, cortes y longitudes para crear un efecto visual dinámico. En los años cincuenta y sesenta, la diseñadora estadounidense Bonnie Cashin fue una de las primeras en explorar esta técnica, inspirada en su infancia y en un deseo de aportar versatilidad a las prendas.

Cashin trabajó con materiales como cuero o mohair y defendió la idea de que la ropa debía adaptarse a la vida urbana moderna. Más tarde, en los años noventa, el movimiento alemán conocido como `lagenlook´ recuperó el concepto y lo convirtió en un estilo propio: capas fluidas, siluetas desestructuradas y un aire bohemio que marcó a toda una generación.

El `layering´ consiste en vestir con varias capas de ropa visibles, combinando tejidos, cortes y longitudes (WGSN)

El término `lagenlook´, que en alemán significa literalmente “estilo en capas”, nació en la década de los ochenta y se consolidó en los noventa como una corriente estética que proponía vestir con múltiples prendas superpuestas, largas y holgadas.

Lejos de la silueta entallada que dominaba entonces, esta tendencia defendía la libertad de movimiento, el juego con los volúmenes y un aire bohemio que conectaba con la búsqueda de individualidad. Marcas alemanas e italianas especializadas en esta corriente, como Rundholz o OSKA, desarrollaron un lenguaje propio que todavía hoy mantiene adeptos.

Sus capas fluidas y superpuestas no solo respondían a la creatividad, sino también a un sentido práctico: las prendas se podían combinar de múltiples maneras, prolongando la vida útil de cada pieza. Este espíritu, que mezclaba comodidad y experimentación, se percibe hoy como un antecedente directo del `layering´ contemporáneo, más pulido y adaptado a la estética global actual.

En el sentido práctico, se trata poder combinar distintas prendas de múltiples maneras (WGSN)

Paralelamente, diseñadores como Rei Kawakubo o Martin Margiela llevaron el `layering´ a un terreno experimental, con propuestas deconstruidas y volúmenes inesperados.

Una tendencia que se transforma

El `layering´ ha tenido distintos significados a lo largo del tiempo. Durante la Revolución Industrial, fue sinónimo de necesidad: se usaba ropa en capas para protegerse del frío. Décadas después, en manos de la moda de vanguardia, se convirtió en un lenguaje estético que cuestionaba la silueta clásica.

Hoy, su popularidad se explica por la búsqueda de autenticidad y por el atractivo de un vestir que permite múltiples lecturas en un mismo conjunto.

Layering (WGSN)

La reciente Semana de la Moda de Sídney confirmó esta tendencia como una de las más fuertes: faldas midi sobre pantalones, vestidos lenceros combinados con camisas masculinas o chaquetas superpuestas a chalecos, construyeron una narrativa fresca y contemporánea.

Cómo se lleva en 2025

El `layering´ de esta temporada se aleja de la idea de acumulación y apuesta por la armonía. La clave está en la proporción y el equilibrio: jugar con volúmenes, texturas y colores sin caer en la saturación.

Las transparencias son protagonistas. Firmas como Chloé o Dior han mostrado cómo capas de tul, organza o gasa se convierten en veladuras que suman feminidad y ligereza a vestidos o trajes de corte rígido.

También se populariza la combinación de prendas de distinta longitud: un abrigo extralargo sobre un vestido mini o un jersey recortado sobre una camisa de popelina.

Las transparencias son protagonistas en las versiones más modernas del "layering" (WGSN)

Los tonos neutros —beige, gris, negro, azul marino— son los más habituales, pues permiten que las capas dialoguen sin restarse protagonismo, mientras que algunos diseñadores introducen pinceladas de color intenso, como rojos o verdes esmeralda, para romper la sobriedad.

Referentes culturales y mediáticos

El `layering´ no es solo territorio de pasarelas. El estilo urbano lo ha abrazado con entusiasmo. Celebridades como Jennifer Lopez o Kendall Jenner han sido vistas combinando sudaderas con camisas de popelina y abrigos estructurados, un ejemplo de cómo la tendencia puede adaptarse a contextos cotidianos.

Las redes sociales también han democratizado esta forma de vestir. TikTok y Instagram muestran miles de propuestas en las que jóvenes estilistas juegan con chalecos, faldas sobre pantalones y camisetas superpuestas con vestidos, reforzando la idea de que el `layering´ es un recurso accesible y personalizable.

Claves para dominarlo

El éxito del `layering´ reside en aplicar ciertas reglas implícitas: