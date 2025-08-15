“Tired Girl”: lucir cansada es la nueva tendencia en TikTok

En TikTok, está ganando terreno la nueva tendencia de verse cansada. Esta moda en la red social está inspirada en el estilo de la actriz Jenna Ortega, protagonista de la serie Wednesday.

La artista, quien interpretaba a la protagonista, está generando popularidad en internet, ya que su imagen con un aire melancólico y desenfadado, tal como se muestra en la serie, está rompiendo con los estándares de belleza pulidos y perfectos que actualmente hay.

¿Cómo es el “look de cansada”?

Según se refleja en el contenido reciente en las redes y como indica CNN, se trata de un “look” que se caracteriza por tener ojeras marcadas, maquillaje mínimo y un peinado desordenado, como si hubiera salido de casa sin preocuparse demasiado por la apariencia física.

De acuerdo con los creadores de contenido, el “Tired Girl trend” es una manera de expresar autenticidad y rechazar la presión de verse impecable todo el tiempo.

Cabe aclarar que se trata de un tipo de maquillaje que se enfoca en destacar la zona debajo de los ojos, haciendo que la persona luzca como si estuviera agotada o recién levantada.

Aunque algunos critican la tendencia por romantizar el agotamiento, sus defensores la ven como un movimiento creativo y liberador. Para los creadores de contenidos, verse cansada es simplemente otra forma de experimentar con la moda y el maquillaje.

¿Qué opinas?