Feriados
15 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
MagacínModa
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Tired Girl”: lucir cansada es la nueva tendencia en TikTok

Creadoras de contenido promueven este “look” que se caracteriza por tener ojeras marcadas, maquillaje mínimo y un peinado desordenado

15 de agosto de 2025 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenna Ortega, protagonista de Wednesday. (Instagram (@jennaortega) )
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En TikTok, está ganando terreno la nueva tendencia de verse cansada. Esta moda en la red social está inspirada en el estilo de la actriz Jenna Ortega, protagonista de la serie Wednesday.

La artista, quien interpretaba a la protagonista, está generando popularidad en internet, ya que su imagen con un aire melancólico y desenfadado, tal como se muestra en la serie, está rompiendo con los estándares de belleza pulidos y perfectos que actualmente hay.

¿Cómo es el “look de cansada”?

Según se refleja en el contenido reciente en las redes y como indica CNN, se trata de un “look” que se caracteriza por tener ojeras marcadas, maquillaje mínimo y un peinado desordenado, como si hubiera salido de casa sin preocuparse demasiado por la apariencia física.

@nerulera

#tiredmakeup #makeup

♬ original sound - nerushimav

De acuerdo con los creadores de contenido, el “Tired Girl trend” es una manera de expresar autenticidad y rechazar la presión de verse impecable todo el tiempo.

Cabe aclarar que se trata de un tipo de maquillaje que se enfoca en destacar la zona debajo de los ojos, haciendo que la persona luzca como si estuviera agotada o recién levantada.

Aunque algunos critican la tendencia por romantizar el agotamiento, sus defensores la ven como un movimiento creativo y liberador. Para los creadores de contenidos, verse cansada es simplemente otra forma de experimentar con la moda y el maquillaje.

¿Qué opinas?

El término “Japandi”, que originalmente se refiere a un estilo de diseño de interiores que mezcla influencias japonesas y escandinavas, ha sido adoptado en TikTok para describir una estética de moda minimalista y unisex. Esta tendencia combina lo minimalista con lo práctico: siluetas estructuradas, colores neutros y prendas sin género que priorizan la funcionalidad sin sacrificar el estilo.Las líneas simples y las proporciones amplias representan el minimalismo funcional y la elegancia discreta del estilo "Japandi".
1 / 10 | "Japandi outfits": el minimalismo sin género está de moda. El término “Japandi”, que originalmente se refiere a un estilo de diseño de interiores que mezcla influencias japonesas y escandinavas, ha sido adoptado en TikTok para describir una estética de moda minimalista y unisex. - WGSN

Tags
TikTokModaRedes socialesGeneración Z
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
