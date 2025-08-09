Opinión
9 de agosto de 2025
Cuánto cuestan las chanclas de lujo más populares del momento

Las “flip flops” de la marca The Row son la nueva sensación en el mundo de la moda pero su precio es exorbitante. ¿Valen la pena?

9 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La plataforma de moda Lyst comparte un ranking trimestral con las marcas más populares, basado en búsquedas de artículos (incluyendo redes sociales) y compras online; entrega un análisis de las causas del éxito de cada una en el periodo estudiado y enumera una lista con los diez productos más deseados.

En el segundo trimestre de 2025, las sandalias flip-flops de la marca de lujo The Row destacan en el número 1 de este listado que denominan “Hottest products”. Se trata de un modelo de chanclas tradicional que ha acompañado los looks de playa desde hace años. Ahora, el adjetivo “lujosas” las acomoda en otro nivel.

En junio, el actor Jonathan Bailey (“Bridgerton”, “Wicked”) incluyó este calzado cómodo en un look casual para asistir a un evento de promoción de “Jurassic World: Rebirth” en Londres y dio inicio al debate sobre si era una elección adecuada. Al tratarse de un par de la firma fundada por las gemelas Olsen, pues, pareciera que sí.

Las chanclas más populares de 2025

En el segundo trimestre de 2025 las sandalias ‘Dune’ son el producto más popular según Lyst. El modelo tiene tiras de algodón con forma “pata de gallo” y suela de goma con superficie texturizada, donde se plasma el nombre de la marca de manera discreta.

La firma The Row es comúnmente asociada con el lujo silencioso, debido a su estética minimalista.
La firma The Row es comúnmente asociada con el lujo silencioso, debido a su estética minimalista. (Captura)

“En una temporada en la que prima la personalidad por encima del estilo, las búsquedas de estas chanclas… aumentaron un 162%, con un interés que se disparó después de que Jonathan Bailey luciera un par durante una aparición en la prensa en junio”, destacan en el análisis.

El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
