MadChillin 2.0: Charlie Ramírez y MadChuck presentan una fusión de moda y arte

Con una serie de personajes que encaran el “mood” de cada día, la marca puertorriqueña MadChuck y el surfer profesional Charlie Ramírez lanzaron MadChillin 2.0, su segunda colección en colaboración que fusiona moda, arte y estilo de vida.

La nueva colección integra camisetas de manga larga y manga corta, al igual que gorras, “hoddies” y polos tipo rugby manga larga, con diseños inspirados en el universo artístico de Ramírez y su persoje TOTCHI, que viene de la frase “Todo Chillin’”.

MadChillin 2.0 -que mantiene la esencia relajada y fresca del estilo del también skater- amplía la presencia del icónico personaje crecer al TOTCHI gang, compuesto por Anxious Bunny, Whater-Bird, Skater-Bird y una nueva inspiración gráfica inspirada en el mundo del golf.

Más allá del diseño y la moda, la colección presenta un mensaje emocional y auténtico. Bajo el slogan Good Days | Bad Days, Ramírez y Cristian Blanco, CEO y cofundador de MadChuck, buscan reflejar la realidad del día a día humano.

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“Todos somos vulnerables. Todos tenemos días buenos y días difíciles. Esta colección trata precisamente de eso: aceptar esos momentos, mantener una actitud positiva y seguir viviendo con autenticidad”, expresó Ramírez.

En tanto, Blanco destacó que la colaboración representa la evolución natural entre ambas partes.

“MadChillin 2.0 no es solamente ropa; es arte, conversación y personalidad. Charlie tiene una voz visual única y juntos quisimos crear piezas limitadas que conectaran con emociones reales y con la manera en que vivimos hoy”, comentó.

El lanzamiento oficial de la colección se llevará a cabo el miércoles, 27 de mayo, desde las 6:30 p.m., frente a la tienda MadChuck en San Patricio Plaza, en un evento abierto al público donde los asistentes podrán conocer de primera mano la nueva colección y vivir la experiencia MadChillin.