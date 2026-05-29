Estos hábitos influyen en la duración del bótox y el ácido hialurónico

Los procedimientos estéticos con inyectables se caracterizan por tener altos costos. Impulsados principalmente por motivos estéticos, quienes se aplican dichas sustancias esperan que los resultados se noten instantáneamente y que, en lo posible, duren bastante.

Sin embargo, esto último puede estar sujeto a múltiples factores que varían de persona a persona (genética, hábitos, metabolismo, edad, etc.).

“Un estilo de vida adecuado que incluya buena alimentación, descanso y actividad física ayuda a que el paciente tenga mejores resultados y sean más prolongados”, manifiesta Augusto Barrera, cirujano plástico y director médico de Cala Medicina Estética. Para él, no es lo mismo un paciente que fuma, no descansa bien, toma sol, que otro que se cuida y tiene las condiciones dadas para que su cuerpo conserve mejor las sustancias inyectadas.

La duración ideal de un inyectable como la toxina botulínica, revela, es de cuatro meses. Y en el caso de pacientes que antes de ese periodo de tiempo empiezan a movilizar los músculos congelados, Barrera sugiere que, además de los ya mencionados, un factor determinante puede ser la intensidad con la que se entrena: “En personas con mayor masa muscular o que ejercitan intensamente la duración de acción del inyectable es más corta”.

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Entrenar en exceso afecta la duración de los inyectables

A pesar de que en el ámbito profesional esto ya se sepa, cada vez más pacientes manifiestan su confusión por el fenómeno. En un posteo de Reddit, algunos deportistas amateurs compartieron que los entrenamientos intensos hacían que sus inyecciones se desvanecieran rápidamente. “Practico pilates y hot yoga unas cuatro veces por semana. A veces también voy al sauna. Dejé de aplicarme toxina botulínica porque sus efectos desaparecen demasiado rápido”, escribió una usuaria.

Otra persona señaló que practica crossfit cinco o seis veces por semana y que su médico le advirtió que la frecuencia podía minimizar rápidamente los efectos del tratamiento.

Gabriela Scarimbolo, odontóloga, docente y especialista en armonización orofacial −especialidad odontológica que busca equilibrar la estética y función del rostro mediante procedimientos mínimamente invasivos como ácido hialurónico, toxina botulínica o hilos tensores−, explica que esto ocurre porque el organismo de deportistas tiene un recambio metabólico y un gasto energético mayor. Contrariamente, menciona, quienes hacen actividad física moderada o entrenamiento regular no presentan diferencias significativas.

“Por eso, durante la anamnesis −entrevista clínica inicial en la que un profesional de la salud recopila información detallada y antecedentes médicos de un paciente− es importante informar que ciertos hábitos, como el entrenamiento físico intenso o el deporte de alto rendimiento, podrían influir en los resultados", detalla.

Los ejercicios de fuerza, explica Barrera, a menudo conllevan una ‘gesticulación de esfuerzo’ involuntaria que somete al músculo tratado a una actividad constante y, por ende, reduce la duración del inyectable.

También añade que los pacientes que ejercitan mucho tienen una mayor circulación sanguínea en los tejidos y que, al tener músculos más fuertes, estos consumen con mayor rapidez los productos.

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El metabolismo es otro factor que el profesional vincula con los efectos de los tratamientos estéticos y con el nivel de ejercitación. “El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas y procesos físicos que ocurren en las células del cuerpo para transformar los alimentos en energía”, dice. No es lo mismo cómo actúa el metabolismo de una persona que tiene más porcentaje de grasa corporal que otra con mayor cantidad de músculo, ilustra.

Scarimbolo, por su parte, suma que puede haber cierta diferencia en los resultados dependiendo del género: “Al haber diferencias anatómicas y musculares entre hombres y mujeres muchas veces se requiere de estrategias de abordaje distintas”. En el caso de la toxina botulínica, ejemplifica, los hombres suelen presentar una musculatura facial más fuerte o hipertónica, por lo que frecuentemente necesitan dosis mayores y una planificación diferente de los puntos de aplicación.

Indicaciones a tener en cuenta

Uno de los errores más comunes que puede comprometer los resultados y la duración de los tratamientos estéticos es no seguir correctamente las indicaciones profesionales. Scarimbolo resalta que cada procedimiento tiene cuidados específicos, y el cumplimiento de esas recomendaciones influye directamente en la evolución y en el resultado final.

En el caso de inyectables como la toxina botulínica y el ácido hialurónico, ambos expertos sugieren:

Evitar acostarse o inclinar la cabeza hacia abajo durante las primeras horas.

No realizar actividad física intensa y evitar el consumo de alcohol inmediatamente después del tratamiento.

No viajar en avión entre 24 y 48 horas después del tratamiento dado que puede causar cambios en la presión atmosférica y provocar una difusión indeseada del inyectable.

Evitar fumar y exponerse excesivamente al sol.

No ponerse maquillaje inmediato ni manipular la zona tratada.

No frecuentar piscinas, saunas, vapor y exposición excesiva al calor durante las primeras horas o días.