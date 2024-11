Los “superfake”: Cartier, Rolex, Gucci y ahora hasta Bótox están en la lista de artículos falsos en el mercado

Los tratamientos médicos –particularmente los estéticos, como el botox– están ahora en la lista de productos falsos o pirateados disponibles en el mercado informal en Puerto Rico. Las autoridades federales advirtieron que la venta y consumo de productos falsos no solo es ilegal, sino que también puede ser peligroso para los consumidores.

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) advirtieron este miércoles de la entrada al país de cargamentos con múltiples productos y medicamentos ilegales. Subrayaron que la época navideña es cuando más se venden productos falsos en Puerto Rico.

En conferencia de prensa, los agentes mostraron relojes en cajas con la marca Rolex, e incluso con certificados, prendas en cajas de Cartier, pulseras y collares con el distintivo trébol de la reconocida joyería Van Cleef, y carteras con el logo de Louis Vuitton. Y, frente a todas las joyas y carteras, cajitas violetas con un producto mercadeado como botox, la promesa estética contra las arrugas y pliegues en la cara.

PUBLICIDAD

Los productos falsos mostrados por las autoridades forman parte de una incautación que todavía está bajo investigación y no precisaron dónde se está utilizando el fármaco falso.

¿Cómo evitar comprar productos falsos o pirateados? . Compre los productos en las tiendas que ofrecen esas marcas. · Sepa que, si la oferta parece muy buena para ser real, probablemente no lo es. · Verifique de dónde viene el producto que compró por Internet y asegúrese de que sean suplidores de Estados Unidos. · Si va a usar medicamentos o productos estéticos, vaya a una clínica autorizada donde un profesional de la salud le ofrezca el producto. · Conozca los precios de la marca que quiere consumir y en qué tiendas venden productos auténticos. · Si va a comprar por Internet, utilice tarjetas de crédito que tienen mayores protecciones y evite dar acceso a sus cuentas de banco. Fuente: HSI y CBP

Efraín Rivas Torres, director asociado de Operaciones de Campo para el comercio internacional de Aduanas recomendó que la mejor manera de evitar contratiempos es acudir a un médico o profesional certificado en administrar el inyectable.

“Lo que podemos recomendar es que vayan a un médico y que esté certificado para dar el tratamiento y distribuir el producto”, afirmó.

Reconoció que los productos médicos han comenzado a surgir con más frecuencia en las incautaciones de la agencia.

“Lo más que nos alarma son los 1.5 millones de productos farmacéuticos incautados (en Estados Unidos)”, dijo. “Y se han incautado 245,000 productos electrónicos falsos. Lo que recomendamos es que adquieran esto de comercios serios, no compren botox en un lugar que no es un médico. Si lo encuentras en una gasolinera, pues tienes que saber que ese producto no es real. Es cuestión de utilizar el juicio para saber si la persona o el lugar dónde estás comprando tiene (buena reputación)”.

¿Imitaciones o réplicas?

Un reloj Rolex auténtico puede superar –según los precios en Internet– los $30,000 mientras que las pulseras Cartier comienzan en los $6,000. Un set de la joyería Van Cleef cuesta entre $6,000 y $30,000, dependiendo las piedras y el metal de la pieza.

Sin embargo, los consumidores pueden encontrar imitaciones de todas estas piezas en portales reconocidos, como Amazon, sin que esto sea considerado un delito.

PUBLICIDAD

Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de HSI para Puerto Rico e Islas Vírgenes explicó que el delito surge cuando el producto es vendido como si fuera el original. Es decir, en una caja con el logo, marcado con el logo y a un precio mayor que aquel de las imitaciones inspiradas en el diseño de una marca conocida.

“Ahora hay algo que se conoce como “superfake”, que son casi idénticos al original y el trabajo del mercado negro es poder hacer el material, con las mismas distinciones para que se vea idéntico”, explicó. “Cuando uno compra una réplica, es más caro. No son productos que cuestan $20. Mi recomendación es que uno sabe que esos productos se venden solo en ciertas tiendas. Nunca van a poder comprar un producto genuino en La Puntilla (Viejo San Juan). Con las compras por Internet, como Amazon, es bien difícil saber si lo que se está consumiendo es genuino”.

Sobre las imitaciones, dijo que “puedes comprar esa pulserita que no te están vendiendo como si fuera la original. Lo importante es que no te estén vendiendo algo como si fuera (del diseñador de joyas y escultor) David Yurman y pagues $30 por eso. Esos diseños se van a reproducir y no hay delito a menos que le pongan la marca del producto y lo vendan como un producto genuino”.

Los productos falsos, según González Ramos, podrían quedar retenidos en el muelle por Aduanas. Mencionó que ha recibido llamadas para pedir liberar carteras de $1,600 que resultaron ser falsas y fueron incautadas.