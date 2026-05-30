Exponen 25 diseños inéditos de Valentino Garavani en la Catedral de Pamplona

Pamplona, España - El rojo intenso, los drapeados y la elegancia atemporal de Valentino dialogan desde este martes con la piedra de la Catedral de Pamplona, una ciudad del norte de España, en la exposición “Inédito Valentino”, una muestra que reúne por primera vez 25 piezas inéditas de alta costura del célebre diseñador italiano.

La exposición, impulsada por Artcouture y abierta hasta el próximo 21 de junio en el Museo de la Catedral, propone un recorrido que convierte la moda en una experiencia artística y sensorial dentro de dos de los espacios “más reservados” del conjunto catedralicio: el refectorio y la cocina medieval.

Las obras, correspondientes al periodo 1983-1996 y cedidas por el Museo Nacional de Artes Decorativas de España, forman parte de una colección nunca antes expuesta y muestran algunas de las señas de identidad más reconocibles de Valentino: el dominio del drapeado, la feminidad sofisticada y el uso del rojo como lenguaje visual propio.

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Las prendas se presentan sin vitrinas y a distintas alturas para favorecer “una mirada cercana e íntima” sobre ellas.

Entre los elementos presentes en las piezas destacan la gasa, el crepé “Cady Couture”, la organza, las perlas, las plumas de avestruz, la pedrería, los bordados y los drapeados característicos de Valentino Garavani.

La exposición fue presentada este martes y cuenta con el comisariado de Ana Fernández, directora de Artcouture, con la colaboración de José Luis Díez Garde, técnico del departamento de Proyectos y Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Artes Decorativas.

La organización destaca que el refectorio se plantea como un espacio de contemplación en el que los vestidos dialogan con la arquitectura, mientras que la cocina medieval centrará la propuesta en torno al denominado “Rojo Valentino”, relacionado con conceptos como el fuego, la materia o la transformación.

La exposición, impulsada por Artcouture y abierta hasta el próximo 21 de junio en el Museo de la Catedral, propone un recorrido que convierte la moda en una experiencia artística y sensorial dentro de dos de los espacios más reservados del conjunto catedralicio: el refectorio y la cocina medieval. (Jesús Diges)

Según los promotores, la muestra pretende presentar las prendas “como volúmenes autónomos, cercanos a la escultura”, con maniquíes diseñados específicamente para el proyecto.

La exposición cuenta además con medidas de accesibilidad cognitiva y sensorial, entre ellas pictogramas, señalética adaptada y materiales de lectura fácil.

Valentino Garavani nació en Voghera, Italia, en 1932. Tras formarse en Milán y en París, trabajó en casas de alta costura como la de Jean Dessès y Guy Laroche antes de fundar su propia firma, en 1959, en Roma.

Su nombre quedó asociado al glamour italiano, a la elegancia atemporal y a un lenguaje visual reconocible en todo el mundo.