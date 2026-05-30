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Exponen 25 diseños inéditos de Valentino Garavani en la Catedral de Pamplona

Las obras, correspondientes al periodo 1983-1996, muestran señas de identidad más reconocibles del diseñador italiano

30 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Las prendas se presentan sin vitrinas y a distintas alturas para favorecer “una mirada cercana e íntima” sobre ellas. (FILIPPO MONTEFORTE MON/lfb)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Pamplona, España - El rojo intenso, los drapeados y la elegancia atemporal de Valentino dialogan desde este martes con la piedra de la Catedral de Pamplona, una ciudad del norte de España, en la exposición “Inédito Valentino”, una muestra que reúne por primera vez 25 piezas inéditas de alta costura del célebre diseñador italiano.

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La exposición, impulsada por Artcouture y abierta hasta el próximo 21 de junio en el Museo de la Catedral, propone un recorrido que convierte la moda en una experiencia artística y sensorial dentro de dos de los espacios “más reservados” del conjunto catedralicio: el refectorio y la cocina medieval.

Las obras, correspondientes al periodo 1983-1996 y cedidas por el Museo Nacional de Artes Decorativas de España, forman parte de una colección nunca antes expuesta y muestran algunas de las señas de identidad más reconocibles de Valentino: el dominio del drapeado, la feminidad sofisticada y el uso del rojo como lenguaje visual propio.

Las prendas se presentan sin vitrinas y a distintas alturas para favorecer “una mirada cercana e íntima” sobre ellas.

Entre los elementos presentes en las piezas destacan la gasa, el crepé “Cady Couture”, la organza, las perlas, las plumas de avestruz, la pedrería, los bordados y los drapeados característicos de Valentino Garavani.

La exposición fue presentada este martes y cuenta con el comisariado de Ana Fernández, directora de Artcouture, con la colaboración de José Luis Díez Garde, técnico del departamento de Proyectos y Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Artes Decorativas.

La organización destaca que el refectorio se plantea como un espacio de contemplación en el que los vestidos dialogan con la arquitectura, mientras que la cocina medieval centrará la propuesta en torno al denominado “Rojo Valentino”, relacionado con conceptos como el fuego, la materia o la transformación.

La exposición, impulsada por Artcouture y abierta hasta el próximo 21 de junio en el Museo de la Catedral, propone un recorrido que convierte la moda en una experiencia artística y sensorial dentro de dos de los espacios más reservados del conjunto catedralicio: el refectorio y la cocina medieval.
La exposición, impulsada por Artcouture y abierta hasta el próximo 21 de junio en el Museo de la Catedral, propone un recorrido que convierte la moda en una experiencia artística y sensorial dentro de dos de los espacios más reservados del conjunto catedralicio: el refectorio y la cocina medieval. (Jesús Diges)

Según los promotores, la muestra pretende presentar las prendas “como volúmenes autónomos, cercanos a la escultura”, con maniquíes diseñados específicamente para el proyecto.

La exposición cuenta además con medidas de accesibilidad cognitiva y sensorial, entre ellas pictogramas, señalética adaptada y materiales de lectura fácil.

Valentino Garavani nació en Voghera, Italia, en 1932. Tras formarse en Milán y en París, trabajó en casas de alta costura como la de Jean Dessès y Guy Laroche antes de fundar su propia firma, en 1959, en Roma.

Su nombre quedó asociado al glamour italiano, a la elegancia atemporal y a un lenguaje visual reconocible en todo el mundo.

El diseñador de moda italiano Valentino (izquierda) y su socio Giancarlo Giammetti (derecha) salen de la iglesia de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma, tras una ceremonia en honor al fallecido diseñador Gianni Versace, en esta foto de archivo del miércoles 16 de julio de 1997. Valentino recibió una medalla especial al mérito de manos del presidente italiano, Oscar Luigi Scalfaro, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial del Quirinal en Roma, el jueves 2 de abril de 1998Yasmin La Bon y el diseñador Valentino Garavani llegan al estreno de "Un hombre soltero" en el Curzon Mayfair de Londres, el lunes 1 de febrero de 2010.
1 / 26 | Valentino: imágenes de una leyenda de la moda. El diseñador de moda italiano Valentino (izquierda) y su socio Giancarlo Giammetti (derecha) salen de la iglesia de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma, tras una ceremonia en honor al fallecido diseñador Gianni Versace, en esta foto de archivo del miércoles 16 de julio de 1997. - DOMENICO STINELLIS
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