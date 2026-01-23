El último adiós al ícono de la moda Valentino: así es su funeral
Famosos y admiradores de la moda mundial se reúnen en la capital italiana para despedir al legendario diseñador de 93 años
23 de enero de 2026 - 9:06 AM
23 de enero de 2026 - 9:06 AM
Roma - Celebridades de la moda mundial se unirán al público el viernes por la mañana para decir adiós al icónico diseñador Valentino en su funeral en Roma en la céntrica Basílica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Tras dos días de velatorio público el miércoles y el jueves en la sede de la fundación Valentino en la capital italiana, el funeral marca el último homenaje al diseñador de fama internacional.
Se espera que al funeral asistan grandes nombres de la moda, como los diseñadores Tom Ford y Donatella Versace, la veterana Anna Wintour y estrellas de Hollywood como Anne Hathaway.
Valentino Garavani, que falleció el lunes a los 93 años en su residencia de Roma, fue adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y celebridades como Jackie Kennedy Onassis, la reina Rania de Jordania y Julia Roberts, que juraban que el diseñador siempre las hacía verse y sentirse lo mejor posible.
Cientos de personas han presentado ya sus respetos al “último emperador” de la moda italiana durante la velada pública. Valentino siempre mantuvo su taller en Roma, mientras que la mayoría de las veces desvelaba sus colecciones en París.
---
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: