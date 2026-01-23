El último adiós al ícono de la moda Valentino: así es su funeral

Roma - Celebridades de la moda mundial se unirán al público el viernes por la mañana para decir adiós al icónico diseñador Valentino en su funeral en Roma en la céntrica Basílica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Tras dos días de velatorio público el miércoles y el jueves en la sede de la fundación Valentino en la capital italiana, el funeral marca el último homenaje al diseñador de fama internacional.

Se espera que al funeral asistan grandes nombres de la moda, como los diseñadores Tom Ford y Donatella Versace, la veterana Anna Wintour y estrellas de Hollywood como Anne Hathaway.

El diseñador de moda italiano Valentino (izquierda) y su socio Giancarlo Giammetti (derecha) salen de la iglesia de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma, tras una ceremonia en honor al fallecido diseñador Gianni Versace, en esta foto de archivo del miércoles 16 de julio de 1997.

Valentino Garavani, que falleció el lunes a los 93 años en su residencia de Roma, fue adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y celebridades como Jackie Kennedy Onassis, la reina Rania de Jordania y Julia Roberts, que juraban que el diseñador siempre las hacía verse y sentirse lo mejor posible.

Cientos de personas han presentado ya sus respetos al “último emperador” de la moda italiana durante la velada pública. Valentino siempre mantuvo su taller en Roma, mientras que la mayoría de las veces desvelaba sus colecciones en París.

