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Estilista boricua llega al escenario internacional Eurovisión 2026

El evento musical celebrado en Vienna es uno de los más importantes del mundo

17 de mayo de 2026 - 1:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tatiana Méndez Tejera en Eurovision Song Contest 2026 en Vienna, Austria. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La estilista puertorriqueña Tatiana Méndez Tejera hizo historia al formar parte del equipo de producción del Eurovision Song Contest 2026, uno de los eventos musicales televisivos más importantes del mundo que se celebró en Vienna, Austria celebrado del 12 al 16 de mayo de 2026.

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Durante su labor en Vienna, apoyó el trabajo de hairstyling dentro de una operación internacional, dirigida y coordinada por Moroccanoil International, en la que cada detalle visual forma parte esencial de la presentación escénica.

Según se informó en comunicado de prensa, Méndez Tejera estuvo a cargo de la preparación, cuidado, acabado y apoyo al estilismo del cabello de artistas y talentos que se presentan en el escenario de Eurovision 2026 y que reúne a artistas, delegaciones, equipos creativos y audiencias de 35 países europeos.

“Para mí esta experiencia representó mucho más que un logro profesional. Es una oportunidad de llevar el talento, la disciplina, la creatividad y la pasión de Puerto Rico a un escenario global. Me siento profundamente agradecida y honrada de poder vivir esta experiencia en un evento de tanta relevancia internacional”, expresó la especialista colorista de fantasía con 20 años de experiencia en la industria de la belleza.

“Puerto Rico cuenta con profesionales extraordinarios en la industria de la belleza, la moda y la imagen. Esta oportunidad me llena de orgullo porque demuestra que nuestro talento puede formar parte de escenarios internacionales de gran visibilidad”, añadió.

Tras su experiencia en el escenario internacional, la empresaria y fundadora de Tati Hair Magic Salon en Arecibo, exhortó a otros estilistas, artistas y creativos boricuas a continuar “preparándose, perfeccionando sus técnicas y abriéndose a oportunidades fuera de la isla”.

En esta edición de la competencia Bulgaria ganó por primera vez el Festival de Eurovisión.

Tags
Eurovisiónestilismo
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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