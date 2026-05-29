Walmart Puerto Rico presentó las principales tendencias de moda para la temporada verano 2026 durante la nueva edición de Pasarela, celebrada en las facilidades del Hilton Garden Inn en Condado. En la foto, Ambar Bonilla y Lari Poppins.

1 / 11 Walmart presenta su apuesta elevada para un verano sofisticado y asequible para toda la familia

Walmart presenta su apuesta elevada para un verano sofisticado y asequible para toda la familia. Walmart Puerto Rico presentó las principales tendencias de moda para la temporada verano 2026 durante la nueva edición de Pasarela, celebrada en las facilidades del Hilton Garden Inn en Condado. En la foto, Ambar Bonilla y Lari Poppins.

1 / 11 | Walmart presenta su apuesta elevada para un verano sofisticado y asequible para toda la familia. Walmart Puerto Rico presentó las principales tendencias de moda para la temporada verano 2026 durante la nueva edición de Pasarela, celebrada en las facilidades del Hilton Garden Inn en Condado. En la foto, Ambar Bonilla y Lari Poppins. - Johnny De Los Santos

El atardecer, la brisa fresca y una vista privilegiada a la laguna del Condado fueron el escenario idóneo para que Walmart Puerto Rico presentara su apuesta de moda asequible para este verano 2026, una curada selección de piezas elegantes, relajadas y versátiles.

La segunda edición de “Pasarela” fue evidencia de la evolución en el lenguaje estilístico de la megatienda, que, sin dejar atrás los básico, con esta colección, pone a disposición de la ciudadanía atuendos sofisticado y frescos para el verano caribeño, a bajos precios y con una amplia gama de tamaños.

“A través de los años que nos hemos posicionado en Puerto Rico, bien sólido en lo que es supermercado, consumo, productos del hogar y definitivamente lo que es ropa, pues era algo que que no estamos ‘up to date’ necesariamente y veíamos una oportunidad grande de poder servir al cliente de Puerto Rico”, explicó a Magacín Jenniffer Garland, directora senior de compras de Walmart Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Hace tres años, a nivel de compañía en Estados Unidos y nosotros también nos apalancamos de esa estrategia, comenzamos a integrar nuevas marcas dentro de nuestras líneas que fueran más modernas, que apelen más a la mujer de hoy”, contó la ejecutiva.

La puesta en pasarela incluyó propuestas frescas para sobrevivir el calor diario del verano, con bermudas, trajes de baño con pareos a juego, pantalones amplios, vestidos ligeros y faldas vaporosas. Todo en tonos suaves y luminosos como lavanda, beige, rosa empolvado, verde salvia, azul cerúleo y tonos coralinos.

Entre las líneas de Walmart que incluyeron en la pasarela estuvo la colaboración con “The Devil Wears Prada”, que resaltó por su propuesta de sastrería accesible: un traje clásico azul marino para los caballeros y, para las damas, una sofisticada chaqueta ceñida y pantalones “balloon”.

La colección verano 2026 de Walmart también integró marcas como George, Athletic Works, Ben Hogan, Chaps, Wrangler, Lee y Reebok.

Walmart Puerto Rico presentó las principales tendencias de moda para la temporada verano 2026 durante la nueva edición de Pasarela, celebrada en las facilidades del Hilton Garden Inn en Condado. (Johnny De Los Santos)

Asimismo, Sofia by Sofia Vergara, con trajes de baño llenos de sensualidad y sofisticación tropical; Free Assembly, con esenciales minimalistas y effortless; No Boundaries, dirigida a la generación joven y creativa; Time and Tru, con piezas versátiles para el día a día y Millenium, entre otras.

“Son diferentes marcas que le llamamos ‘elevadas’ y al final lo que queremos es que el cliente sepa que para vestirse a la moda y estar ‘trendy’ no tiene que gastar tanto dinero, porque el propósito es ofrecer esta marca que son más elevadas, diferentes y que se acoplan a la modernidad de ahora, a precios más accesibles”, comentó Jonathan Polo, director de compra de mercancía y ropa de Walmart Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Todos los looks fueron complementados por accesorios de la tienda, entre los que resaltaron sombreros, sandalias y bolsos de distintos tamaños y estilos, desde funcionales bultos de playa hasta modernas carteras tipo baguette.

El desfile -moderado por la modelo y presentadora Kiara Liz Ortega- combinó propuestas de moda para toda la familia. De hecho, los modelos incluyeron a adultos mayores, personas de talla plus, un joven con síndrome de down y niños, que llenaron la pasarela de ternura y alegría.

Incluso, desde su silla de ruedas, desfiló la influencer Karla Ortiz -también conocida como “Una Jeva con Esclerosis”- quien vistió una falda maxi con un estampado azul royal combinada con una camiseta blanca, adornada por un lazo sencillo en uno de los manguillos.

Karla Ortiz durante el desfile. (RYRT)

De la misma forma, modelaron personalidades como Wanda Gisela, Aryam Acosta, Génesis Dávila y Los Rusos Twins.

La colección está disponible en tiendas Walmart alrededor de Puerto Rico y online a través de walmart.com, desde donde se puede solicitar entrega directa al hogar o “pickup” en cualquiera de las tiendas en la isla.