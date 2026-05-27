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Así lucirán los jugadores de la selección española vestidos de Loewe camino al Mundial de la FIFA

El acuerdo por cuatro años incluye a las selecciones de fútbol masculinas y femeninas

27 de mayo de 2026 - 12:14 PM

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La casa de moda Loewe firmó un acuerdo, de cuatro años, para vestir a las selecciones de fútbol masculinas y femeninas de España. (Loewe)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Cuando las selecciones de fútbol españolas no vistan sus tradicionales camisetas rojas y amarillas, los jugadores y jugadoras lucirán exclusivos diseños de la casa de moda madrileña Loewe, luego de firmar un acuerdo por cuatro años.

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Las piezas que los futbolistas utilizarán durante viajes oficiales y eventos fuera del campo incluyen sastrería, camisetas polo y calzado en cuero.

Loewe
(Loewe)

Con un estilo sobrio y elegante, los diseños de Jack McCollough y Lázaro Hernández incluyen un pantalón de lana azul marino con una chaqueta del mismo material a juego, que lleva bordado el escudo de la selección española. En la manga, cuando está remangada, se asoma también el distintivo logo de Loewe bordado en rojo y un breve patrón rayado azul claro.

De base, la selección contará con una camiseta polo de algodón, en tono azul eléctrico con el anagrama de la marca de lujo española bordado en hilo blanco.

De momento, la marca -fundada en Madrid en 1846- solo ha divulgado fotos de las piezas para la selección masculina, que participará en el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará entre Canadá, México y Estados Unidos. Al ser parte de un acuerdo de cuatro años, se espera que sea utilizada hasta la Copa del Mundo del 2030, que se llevará a cabo en España, Marruecos y Portugal.

Para la sección de fotos, realizada en un campo de fútbol en el municipio madrileño de Las Rozas, se utilizaron como modelos a los propios jugadores que participarán en el Mundial y que utilizarán lujosas prendas: Pau Cubarsí, Pedro “Pedri” González López, Unai Simón, Rodrigo “Rodri” Hernández Cascante y Nico Williams.

Aunque es una línea pensada para las selecciones de fútbol de España, también está disponible en la página web de la casa de moda.

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ModaFútbol profesionalFIFAEspañaDiseñadores de moda
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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