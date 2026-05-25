Heidi Viera transforma la alta costura en arte comestible con su colección de bodas “ICONS”

La diseñadora de bizcochos de boda Heidi Viera ha convertido el azúcar en una extensión de la alta costura nupcial. Con más de una década de trayectoria en la industria, la wedding cake designer presenta ICONS, una colección editorial inspirada en reconocidos diseñadores de Puerto Rico y el mundo, donde cada pieza fusiona el arte, la moda y, por supuesto, la pastelería.

En entrevista exclusiva con Magacín, la pastelera habló sobre esta propuesta que la distingue dentro de la industria de bodas y cómo busca elevar el bizcocho más allá de lo tradicional para convertirlo en una pieza conceptual y artística.

“Ese amor por la moda nupcial me hace llevar a crear colecciones y propuestas editoriales. En esta edición decidimos hacer un homenaje, pero más que replicar diseños, me dediqué a interpretar la esencia de cada diseñador y de traducirla en una pieza que reflejara la identidad de cada uno y lo que su arte representa”, sostuvo Viera, sobre la séptima colección a la que le da vida.

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Cada creación nace de la admiración de esta creativa puertorriqueña por el estilo y la identidad visual de estos diseñadores, tomando como punto de partida los elementos que distinguen sus propuestas para reinterpretarlos a través de la repostería artística.

Heidi Viera collection ICONS. (Foto: Blaiotta Apertures (Gustavo Blaiotta) (Suministrada)

La colección es una oda a los diseñadores del patio: Luis Antonio, destacando su elegancia, sofisticación y presencia; Stella Nolasco, con su textura, feminidad y sensualidad; y Eclíptica, con su arte moderno acompañado de un lenguaje escultórico.

De igual manera, entran a escena la diseñadora filipina Monique Lhuillier, con su romanticismo etéreo y delicadeza, así como el minimalismo moderno de Vera Wang.

Su trayectoria incluye colaboraciones directas, precisamente, con leyendas de la moda como Luis Antonio, Stella Nolasco y Jean Cintrón, así como participación en plataformas de moda como San Juan Moda y desfiles de Kriado y Lisa Cappalli, lo que le agrega un matiz más personal a cada una de sus obras de arte comestibles.

“Mi deseo con estas colecciones es elevar el diseño de bizcochos de bodas a una manera editorial, donde los novios puedan ver algo distinto, no solamente el bizcocho de Pinterest, sino algo totalmente novedoso”, destacó sobre su ofrecimiento y lo que la distingue dentro de la industria nupcial.

Con una propuesta que combina diseño, moda y gastronomía, Viera continúa posicionándose como una de las creadoras más innovadoras dentro del mundo de las bodas en Puerto Rico.

Y es que, según detalló, sus bizcochos destacan no solo por su estética, sino también por su sabor, combinado en cada creación capas suaves y llenas de sabor con rellenos delicados y cremas cuidadosamente balanceadas, logrando una experiencia dulce pensada para sorprender a cada invitado.

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La variedad de sabores va desde el clásico vainilla, el tradicional mojadito hasta otros novedosos como salted caramel, o dulce de leche, entre otros.