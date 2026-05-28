JLo nuevamente apuesta por lo vintage: mira el vestido con el que deslumbró en la premier de “Office Romance”
La pieza fue adquirida en una exclusiva tienda a la que artistas han apostado para importantes apariciones
28 de mayo de 2026 - 10:37 AM
28 de mayo de 2026 - 10:37 AM
En la premier del próximo estreno de Netflix “Love Romance”, se abrió un ascensor y apareció su protagonista, Jennifer López, vestida con un imponente vestido negro “strapless” con transparencias, pedrería y una dramática falda vaporosa que evocaba a la moda de alta costura vintage.
No solo parecía, sino que es una pieza de la colección primavera-verano del 2004 que presentó Atelier Versace, cuando estaba bajo la dirección creativa de Donatella Versace, una diseñadora en la que, por décadas, JLo ha elegido para vestirla en importantes escenarios.
“Absolutamente impresionante”, así la describió la propia Donatella, al comentar el look de López en Instagram.
El impresionante vestido, ceñido hasta la cadera y luego abierto en una amplia falda de cola, encaraba la energía del personaje de la actriz en la nueva “rom-com”, que estrena el 5 de junio, en el que interpreta a una alta ejecutiva implacable y elegante. La actriz neoyorquina de ascendencia puertorriqueña llegó, a The Egyptian Theatre en Los Angeles, de la mano del coprotagonista y escritor del filme, Brett Goldstein, quien creó el personaje pensando justo en López.
Por años, JLo y Versace han sido una combinación acertada en la industria de la moda. Uno de los looks que marcó un punto de inflexión en la moda y la cultura pop de principios de siglo fue precisamente la aparición de López en la entrega de los premios Grammy del 2000 con el icónico “Jungle Dress”, el ligero vestido con estampado tropical verde y azul con un profundo escote. Incluso, en 2020, Versace lanzó una reinterpretación del traje que la propia JLo modeló.
Pese a su cercana relación con la marca, la pieza del “archivo” de Versace fue adquirida en la tienda LILY et Cie, según publicó la estilista de “Jenny from the block”, Mariel Haenn. El exclusivo establecimiento ha sido uno de los favoritos para que artistas rescaten piezas vintage de diseñador para sus apariciones.
De hecho, en esa tienda de West Hollywood fue donde la estilista encontró el vestido -un diseño vintage del parisino Jean Louis Scherrer- que utilizó López para los más recientes Golden Globes.
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