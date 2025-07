¡Es ella! El primer look de Meryl Streep como Miranda Priestly

View this post on Instagram

Así luce Miranda Priestly en 2025

La esperada cinta tiene previsto su estreno en el primer semestre de 2026, pero desde ya comienza a dar de qué hablar y, seguramente, seguiremos viendo looks sorprendentes de sus personajes, debido a que el estilo es un personaje más (la diseñadora de vestuario de la primera película es Patricia Field, misma de “Sex and the City” y “Emily in Paris”). Del elenco original también están confirmados Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel Kipling).