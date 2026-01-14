¿Dónde están los botones de seguridad en la SanSe 2026?

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

Al igual que en las ediciones anteriores de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, el Municipio de San Juan habilitó 10 “call boxes” o botones de seguridad en lugares estratégicos para atender situaciones de emergencia durante los cuatro días del evento cultural.

El alcalde de la capital, Miguel Romero, dio a conocer el pasado domingo, todos los detalles del extenso plan de seguridad y operacional de las multitudinarias fiestas que inician mañana, jueves 15 de enero, y se extienden hasta el domingo 18 de enero.

Las estaciones de los 10 “call boxes” o botones de seguridad son parte de un sistema de respuesta inmediata que permite a cualquier ciudadano comunicarse de forma directa con las autoridades, en este caso, con la Policía Municipal de San Juan, si surgiera una situación de emergencia que requiera asistencia rápida. Habrá tres cuarteles en el Viejo San Juan operando las 24 horas. Estos se ubican en la alcaldía, en el Paseo Covadonga y en la Plaza San José.

“La persona puede apretar el botón y va a tener comunicación y contacto directo con el policía que puede ver en un ángulo de 180 grados lo que está pasando. Son 10 ”call boxes" distribuidos en las plazas en puntos estratégicos a lo largo de la calle San Sebastián", informó Romero.

¿Cómo funcionan?

El funcionamiento de los “call boxes” es sencillo: al oprimir el botón de seguridad se activa una llamada directa al centro de mando de la Policía para que se pueda despachar la ayuda correspondiente. Además, cada dispositivo cuenta con una cámara de seguridad que permite a las autoridades ver en tiempo real a la persona que está solicitando asistencia. El centro de mando está ubicado en el Antiguo Casino y allí se recibe la llamada.

¿Para qué tipo de emergencias pueden usarse?

El uso correcto y prudente de los botones de seguridad es esencial para garantizar que las autoridades puedan responder de manera oportuna en caso de una emergencia real. Sin embargo, su uso no se limita a reportar situaciones delictivas, sino que también están habilitados para alertar sobre emergencias médicas, conflictos que requieran intervención policial o casos de personas extraviadas, entre otras situaciones que puedan comprometer la seguridad o el bienestar de los miles de asistentes.

Cabe señalar que para este evento se activaron sobre 1,400 efectivos, incluyendo 600 policías municipales, 400 oficiales de seguridad privada y 400 agentes de la Policía Estatal, todos trabajando en turnos de 12 horas.

¿Dónde están ubicados los “call boxes”?

Los dispositivos con botón de seguridad se han instalado en las siguientes ubicaciones del Viejo San Juan:

Plaza Quinto Centenario (3)

Plaza Colón (2)

Plaza Barandilla (1)

Plaza de Armas (1)

La Catedral de San Juan (1)

Plaza Arturo Somohano (1)

Entrada Paseo de la Princesa (1)

Además, se instalaron 25 Tower Cams, que se suman a 198 cámaras fijas, 98 cámaras alquiladas y las bodycams, para un total de 836 cámaras de vigilancia durante el evento. También se contará con 5 drones aéreos y sistemas con inteligencia artificial para apoyo operacional y localización de menores.