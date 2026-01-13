Camisas, pines y más: así es la marca oficial de San Juan para las SanSe 2026

A días de comenzar la tradicional celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, la ciudad capital anunció el lanzamiento oficial de la marca “San Juan”, una iniciativa que busca llevar por todo lo alto el orgullo sanjuanero y crear un sentido de pertenencia entre todos los boricuas por su ciudad amurallada, vivan o no en ella.

“San Juan no es solo un lugar, es un sentimiento, una forma de vivir y una identidad que nos llena de orgullo. Damos un paso importante al presentar una marca que representa lo que somos y lo que proyectamos al mundo. San Juan se ha convertido en una marca que la gente quiere llevar consigo”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo.

Según se detalló, este esfuerzo surge del crecimiento de la ciudad capital como referente cultural, histórico y turístico en la Isla.

Como parte de este lanzamiento, la ciudad capital presenta la primera colección oficial de productos de la marca San Juan. Esta incluye camisas, pines coleccionables, bolsas reutilizables y otros artículos inspirados en elementos icónicos de la ciudad y en expresiones que forman parte de su carácter, cultura y tradición.

¿Dónde puedes comprarlo?

Si deseas subir y bajar con las piezas de San Juan, se indicó que los productos estarán disponibles desde el jueves, 15 de enero, durante la magna celebración de las SanSe, en un espacio ubicado en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en la calle Tetuán, antiguo local de Tapea Bar.

En tanto, el dinero recaudado con cada compra será destinado al presupuesto de la Casa Cuna de San Juan, un programa del municipio dedicado a brindar cuidado, protección y amor a niños y niñas desde recién nacidos hasta los 5 años de edad.

“El hecho de que nuestra ciudad se haya convertido en una marca que la gente quiere usar y coleccionar es reflejo del trabajo que se ha venido realizando para fortalecer su identidad y para seguir construyendo una ciudad capital de la que todos nos sentimos orgullosos. Además, todo el dinero que se genere con la venta de estos productos será destinado al presupuesto de la Casa Cuna de San Juan, lo que convierte esta iniciativa en una forma adicional de apoyar a una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad”, concluyó el primer ejecutivo municipal.