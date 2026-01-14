SanSe 2026: Consigue tu cubre vasos, protege tu bebida y disfruta de las fiestas

Antes de subir y bajar por San Juan durante las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres (ODIM) exhorta a disfrutar estos cuatro días de celebración sin olvidar protegerse y cuidar a quienes estén contigo, para gozar de manera segura por las calles capitalinas.

Ante esto, la dependencia municipal informó a través de sus redes sociales que, a partir de este jueves 15 de enero, inicio del magno evento, estarán entregando cubre vasos para evitar que, en medio del bullicio y la algarabía, alguien pueda añadir sustancias a tu bebida.

Cabe destacar que, para la pasada edición, la asistencia fue estimada en un millón setenta y cinco mil.

“Aquí en las Fiestas de las Calle San Sebastián cuidarnos también es parte del jangueo. Quiero que estés segura, janguees con tus amigas, cubriendo tu bebida o tu cerveza y evitamos malos ratos”, dice la publicación en las redes sociales.

¿Dónde puedes conseguir tu cubre vasos?

Según se detalló, la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres tendrá una carpa ubicada frente a la Plaza de las Barandillas, frente a la Universidad Albizu.

Como parte del plan de seguridad de la edición 56, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, detalló que contará con 1,400 efectivos de seguridad, integrados por 400 agentes de la Policía, 600 policías municipales y otros 400 oficiales de seguridad (100 armados y 300 desarmados).

“El principal elemento para garantizar el éxito de las fiestas es el comportamiento de la gente. Queremos que todo el mundo venga a disfrutar. El llamado es que a las fiestas se viene a pasarla bien, a disfrutar y tenemos todo el equipo para procesar cualquier delito y estamos listos para atender cualquier eventualidad. La gente de verdad viene a pasarla bien y he sido testigo de eso en todas las ediciones. Este plan no es improvisación, es el resultado de meses de trabajo, de coordinación entre dependencias y de un equipo humano comprometido con servir bien a su ciudad y con hacer las cosas correctamente”, reiteró el alcalde en una conferencia de prensa.