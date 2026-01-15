Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arcángel se presenta esta noche en las Fiestas de la Calle San Sebastián

El artista urbano revelará una monumental estatua en la Plaza de Armas de la capital

15 de enero de 2026 - 11:45 AM

Arcángel tiene esta tarde un encuentro con los medios para presentar su nuevo disco. (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

Un nuevo inquilino llegó a la Plaza de Armas en el Viejo San Juan.

Se trata de una enorme estatua en honor al exponente urbano Arcángel que será revelada hoy, jueves, en el Viejo San Juan, a horas de la apertura de la edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián que se extienden hasta el domingo, 18 de enero.

La estatua dorada forma parte del lanzamiento del nuevo disco de Arcángel, titulado “La 8va maravilla”, que sale al mercado como parte de su celebración de 20 años. La Plaza de Armas será el escenario para que esta noche, Arcángel, debute junto a su estatua en ahora denominada Plaza de la Maravilla ubicada en el corazón de la ciudad amurallada.

El manejador de Arcángel, Omar Rivera “Omi”, compartió en las redes el mapa de la nueva Plaza de la Maravilla y anunció el programa artístico de esta noche. La Plaza de Armas está en construcción por trabajos de remodelación, por lo que se habilitó específicamente para este evento como una activación promocional. Igualmente, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, confirmó la presentación del artista.

Arcángel.
Arcángel. (sumi)

A las 6:00 p.m. se presentará DJ Morzart. A las 9:00 p.m. subirá a la tarima Arcángel y a las 10:00 p.m. será el cierre con unos pleneros.

Arcángel celebró esta semana una gala por sus 20 años de trayecto con 40 invitados especiales, entre ellos, Bad Bunny, De La Ghetto, DJ Luian, Luny Tunes, Tainy y otros productores del género urbano, entre otros.

Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
