Arcángel se presenta esta noche en las Fiestas de la Calle San Sebastián

Un nuevo inquilino llegó a la Plaza de Armas en el Viejo San Juan.

Se trata de una enorme estatua en honor al exponente urbano Arcángel que será revelada hoy, jueves, en el Viejo San Juan, a horas de la apertura de la edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián que se extienden hasta el domingo, 18 de enero.

La estatua dorada forma parte del lanzamiento del nuevo disco de Arcángel, titulado “La 8va maravilla”, que sale al mercado como parte de su celebración de 20 años. La Plaza de Armas será el escenario para que esta noche, Arcángel, debute junto a su estatua en ahora denominada Plaza de la Maravilla ubicada en el corazón de la ciudad amurallada.

El manejador de Arcángel, Omar Rivera “Omi”, compartió en las redes el mapa de la nueva Plaza de la Maravilla y anunció el programa artístico de esta noche. La Plaza de Armas está en construcción por trabajos de remodelación, por lo que se habilitó específicamente para este evento como una activación promocional. Igualmente, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, confirmó la presentación del artista.

A las 6:00 p.m. se presentará DJ Morzart. A las 9:00 p.m. subirá a la tarima Arcángel y a las 10:00 p.m. será el cierre con unos pleneros.