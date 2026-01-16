“No se parece”: visitantes del Viejo San Juan reaccionan a la enigmática estatua de Arcángel

“No es que esté raro, pero si no me hubieran dicho que es de Arcángel, no lo hubiera adivinado”.

Una muchacha joven contempla la gran “estatua” dorada que justo este jueves ha estrenado en la Plaza de Armas del Viejo San Juan. La observa con curiosidad, pero también con humor, como si estuviera recordando un chiste que escuchó hace mucho tiempo, pero que todavía le da risa.

“Pensé que era un tipo ‘random’”, resaltó Nashy López Rivera. Desde temprano en la tarde personas en las Fiestas de la Calle San Sebastián han llegado hasta aquí para contemplar, tomarse fotos y comentar sobre la extraña aparición.

La figura, que mide cerca de 15 pies de altura, ostenta una composición que parece poco natural. Está dividida en partes, y lo que se supone sea el torso desnudo de Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, tiene las manos unidas en oración, mientras la cabeza apunta la mirada al cielo. Un enorme reloj en la muñeca izquierda es el único indicador que lo distingue a simple vista como una figura del mundo de la música urbana, pero a simple vista, es fácil comprender la confusión.

—Hay gente que ha dicho que se parece a Daddy Yankee o a Bad Bunny, ¿para ti no?

“¡No! Eso no se parece a nadie. Cuando me lo dijeron me quedé como sosa. Pensé que era alguien ‘whatever’ ahí”, respondió Nashy.

Para otras personas tiene perfecto sentido. Parado a solo unos pasos de la joven, un chico de estatura baja y barba coincide con otra persona en que se pudo haber hecho un mejor trabajo con los detalles y las terminaciones, pero que, en general, lo ve como algo positivo.

“Considero que Arcángel es un tipo innovador, no podemos ser mezquinos sobre su manera de involucrarse con el municipio. A diferencia de muchos otros artistas, aquí hay un sentido cultural, todos sabemos que se trata de un negocio, de mercadeo. Y está chévere. A mí me gusta. Es algo diferente. No podemos quejarnos de las tendencias del momento. Esto es cultura, son datos históricos y cosas que no se han hecho antes, aunque no tenga una bandera o diga ‘Puerto Rico’, sigue siendo cultura”, enfatizó el hombre que solo se identificó como David.

“Lo innovador causa molestia. Llama a la gente, da de qué hablar”, razonó el chamaco quien, tras ofrecer su opinión, continuó la marcha.

En eso, al menos, tiene razón. Desde que comenzaron a aparecer las primeras imágenes de la estatua en redes sociales, cientos de personas comenzaron a hacer camino hasta la enigmática imagen. La localización es un tanto peculiar, considerando que más de la mitad de la Plaza de Armas permanece cerrada al público debido a trabajos de remodelación, pero Arcángel y su equipo de trabajo parecen haberlo escogido por alguna razón, aunque no queda del todo clara.

Otro hombre joven, alto, de pelo rojizo y espejuelos, la mira con algo cercano a sorpresa. “¿Arcángel es? Diablo, no se parece”, comentó. Se llama José Hernández, de familia puertorriqueña pero criado en el Bronx. Usa camisa blanca y en la cabeza lleva el accesorio favorito del momento: una pava.

“Ver cómo el reguetón ha salido de Puerto Rico al mundo entero y que sea tan grande de todas las maneras posibles, es increíble. Esta isla es pequeña, pero su pasión es grande. Lo que esta cultura hace por el resto del mundo es una cosa muy linda”, reflexionó antes de regresar a disfrutar de su visita a las “SanSe”.

Pero no todo el mundo lo ve del mismo modo. Lo que para algunos es un simple ejercicio de mercadeo y promoción, para otros se ve como la exaltación de una figura que no necesariamente representa lo mejor de la isla. Vecinos de San Juan comentaron sobre cómo este nuevo inquilino le hace daño a la estética de la antigua ciudad, hablaron sobre lo extraño que resulta y, sobre todo, expresaron su disgusto general sobre su presencia. Pero, para los gustos, precisamente, existen los colores, aunque este dorado sea un tanto difícil de procesar para la retina.

“Yo no tengo nada en contra de él, pero yo entiendo que en Puerto Rico hay figuras que se merecen eso más. Ha habido personas que han aportado más a la sociedad. Esa es mi opinión, no es nada en su contra, sino que hay otras celebridades y figuras que se podrían destacar. Ahora mismo la estatua viviente se sacó, no lo va a hacer más a pesar de los años que estuvo ese muchacho haciendo eso. Eso sí es bonito y una persona como él se lo merece”, compartió una mujer de mediana edad llamada Yari, natural de Las Piedras.

Pero, lo hecho, hecho está. La estatua de Arcángel no va para ninguna parte, al menos durante el fin de semana de las fiestas. ¿Qué pasará con ella? Es un misterio casi tan llamativo como su aparición. Egipto tiene a las pirámides, Inglaterra tiene a Stonehenge, China a la Gran Muralla, y por ahora, Puerto Rico tiene una deforme estatua de un reguetonero: la octava maravilla.

De frente, Nashy López Rivera sigue mirando la estatua con curiosidad y una risa ahogada en la garganta.

—¿No crees que resalta a la figura de Árcangel?