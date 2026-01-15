Arcángel: “Este es un álbum para gente de oído fino”

Tras varios años en los que ha enfrentado problemas de salud y la dolorosa pérdida de su hermano Justin, el intérprete de música urbana Arcángel se encuentra ahora en un momento de plenitud y tranquilidad, en la que no solamente celebra 20 años de carrera, sino que estrena su octavo álbum de estudio, titulado “La 8va Maravilla”.

Lo que muchos consideran como un proyecto más maduro y personal, para Austin Agustín Santos, nombre de pila del artista, es mucho más. “Este es un álbum para la gente que sabe apreciar la buena música y de oído fino. El que está buscando un maleanteo, un fronteo, un perreo, este no es el álbum para que escuche”, indicó el cantante de 40 años. “Este es un álbum que fue detalladamente planeado hacia donde nos queríamos dirigir. Y la realidad es que nos queremos dirigir para la gente que valora la buena música, y le gusta escucharla y apreciar cada melodía, apreciar cada instrumento y cada cambio de tiempo”.

“La 8va Maravilla” es, ante todo, un viaje sonoro en el que no tiene miedo a romper moldes, según expresó el artista. Aunque el reguetón y el trap latino son la columna vertebral que ha definido a Arcángel durante dos décadas, en este proyecto el artista se atreve a explorar nuevos horizontes. Los oyentes encontrarán desde la energía tropical y caribeña de temas como “Hoy se guaya”, hasta fusiones con la música regional mexicana en su colaboración con Grupo Firme, con “Cuánto cuesta”. Incluso hay espacio para el pop y la música urbana de vanguardia, mostrando su madurez musical.

En cuanto a las temáticas, el álbum es una montaña rusa de emociones que va mucho más allá de la fiesta. Arcángel trata de mostrarse más honesto que nunca, utilizando canciones como “Lúcido” para reflexionar sobre las lecciones aprendidas, la resiliencia y la búsqueda de la paz interior. Además de es, el álbum viaja por distintas etapas, desde el tema “Lluvia”, junto a Ricky Martin, hasta la vulnerabilidad de la nostalgia, el desamor y la superación personal que se siente en temas como “Te extraño” y “Honesto”.

“La colaboración de Ricky se da porque siempre he respetado mucho a Ricky. Conocí a su mejor amigo, quien era el novio de una de mis bailarinas como por cinco años y nos conocimos. Tuvimos buena química y él le comentó a Ricky el deseo que tenía de colaborar con él”, comentó el artista nacido en Nueva York, pero criado en Villa Palmeras, en Santurce. “Ricky lo vio bien, nos invitó a su casa, nos dio la oportunidad de compartir con él en su hogar. Escuchó la canción, le encantó, grabó, ¡y ‘boom’!”.

De igual manera, este trabajo es una celebración del legado y la conexión humana. A través de sus 20 canciones, Arcángel rinde homenaje a sus raíces y a su familia, destacando una colaboración especial con su hijo Austin San, además de que integró mensajes de fe y gratitud en cortes como “Di amén”, junto a Daddy Yankee.

“Yo tenía el tema en el que cantaba solo. Pero, desde que la grabé, desde el día uno, decía ‘aquí yo escucho a Yankee’. Y la realidad es que Yankee y yo habíamos estado un tiempo distanciados, nada personal”, mencionó el artista que se dio a conocer como parte del dúo Arcángel y De La Ghetto a mediados de la década del 2000. “Se la envié a él, porque conocemos personalmente a la persona que hace sus relaciones públicas. Él le escuchó, le gustó el tema y dijo que sí. La grabó y envió el sonido en tres semanas. La aprobamos y ahí está el tema”.

20 años de carrera

Arcángel publicó recientemente en sus redes sociales una publicación en los que mostraba fotos y vídeos de lo que fue una celebración de sus 20 años de carrera, donde invitó a un grupo selecto de familiares, colegas y amigos que lo han acompañado durante este tiempo. Entre las personalidades de la música más reconocidas se encontraban Bad Bunny, De La Ghetto, Tainy, los productores Luny Tunes, DJ Luian, DJ Nelson, Naldo, Mario VI y Jowell, entre otros asistentes, incluyendo su equipo de trabajo.

“Hice esa celebración para agradecer a todas las personas que estuvieron ahí, por ser parte de mi camino, por ser parte de mi historia. Un castillo tú no lo construyes solo. Estas personas que asistieron me ayudaron a poner ladrillos dentro de lo que es la estructura de lo que representa la Maravilla en este género”, explicó el artista, al señalar que la celebración se llevó a cabo en octubre de 2025 en Puerto Rico. “Me acompañaron personas muy especiales para mí, personas que creyeron en mí desde el primer día, que creyeron en mi visión, que le dieron color a mi visión, musicalizaron mi visión, como mi familia, personas cercanas a mí, pero todo es para celebrar más que mis 20 años, que ellos hayan sido parte de estos 20 años”.

Recuerdo latente

A principios de diciembre, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, estrenó un anuncio en el que aparecía una imagen de Justin, hermano de Arcángel fallecido en 2021 en un accidente de tránsito, que fue creada con inteligencia artificial. En el anuncio se ve al joven fallecido hablar a la cámara mientras cuenta su historia. Acto seguido, es acompañado por el artista.

“Soy un tipo que llora todos los días la ausencia de mi hermano. Pero, no se me hizo difícil porque lo más que puede pasar es que yo me pusiera a llorar durante la filmación y eso yo lo hago todos los días, haga o no el anuncio. Es la manera que Dios eligió que yo viviera mi duelo fraternal”, confesó Arcángel. “Me hace falta todos los días. No pasan 10 a 15 minutos que no me acuerde de él. Tengo mi casa llena de fotos de él. Creo que todo eso también me ayudó a que al ver el anuncio no me diera un ‘shock’ al ver el anuncio”.

Fiestas de la Calle San Sebastián

Como parte de la promoción de álbum, la noche del jueves, 15 de enero, Arcángel se presentará en Plaza de Armas del Viejo San Juan, rebautizada durante las Fiestas de la Calle San Sebastián como la “Plaza Maravilla”. Allí, el artista hizo un ‘listening party’ para que los asistentes escucharan su nueva música. En el centro de la plaza montaron una estatua gigante simulando oro del artista.

“Cuando estábamos haciendo este disco, visitamos las Siete Maravillas del Mundo en 17 días. Después que las visitamos, el tema del viaje era de que todo el tiempo habíamos estado mal informados, porque son ocho maravillas. ¿Y adivina dónde está la octava? En Puerto Rico. La octava maravilla soy yo“, añadió el intérprete de “La jumpa”, mientras reía. “Esas son las maravillas del mundo moderno, que son monumentos, con la diferencia de que soy la única maravilla que camina y que canta”.

Futuros conciertos