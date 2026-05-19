Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jeni de la Vega: “Josh avienta la piedra y esconde la mano”

La creadora de contenido aseguró que no tendría nada con el cubano

19 de mayo de 2026 - 1:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jeni de la Vega es una influencer con millones de seguidores. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El ingreso de nuevos habitantes a un “reality show” maduro siempre redefine el tablero, pero la participación de Jeni de la Vega en “La casa de los famosos 6″ demostró que llegar a jugar a destiempo requiere tanto carácter como una estrategia milimétrica.

RELACIONADAS

Desde un inesperado beso con Fabio Agostini hasta tensiones sin resolver con su ex Josh Martínez, el paso de la influencer mexicana por la mansión de “La Jefa” estuvo cargado de drama absoluto en cada minuto.

Anoche, tras sacudir la convivencia televisiva con su entrada a mitad de temporada, la actriz se convirtió en la décimotercera eliminada de “La casa de los famosos 6″. Su salida dejó un vacío estratégico dentro de la competencia.

De la Vega tuvo la oportunidad de conversar con los presentadores Jimena Gállego y Javier Poza rápido que se dio a conocer la decisión de la audiencia. Durante la entrevista describió al cubano como una persona que “avienta la piedra y esconde la mano”.

La noche antes, Martínez y la intérprete protagonizaron uno de los altercados más intensos en la historia de la competencia".

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famosostelevisiónTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: