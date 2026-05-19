Jeni de la Vega: “Josh avienta la piedra y esconde la mano”

El ingreso de nuevos habitantes a un “reality show” maduro siempre redefine el tablero, pero la participación de Jeni de la Vega en “La casa de los famosos 6″ demostró que llegar a jugar a destiempo requiere tanto carácter como una estrategia milimétrica.

Desde un inesperado beso con Fabio Agostini hasta tensiones sin resolver con su ex Josh Martínez, el paso de la influencer mexicana por la mansión de “La Jefa” estuvo cargado de drama absoluto en cada minuto.

Anoche, tras sacudir la convivencia televisiva con su entrada a mitad de temporada, la actriz se convirtió en la décimotercera eliminada de “La casa de los famosos 6″. Su salida dejó un vacío estratégico dentro de la competencia.

De la Vega tuvo la oportunidad de conversar con los presentadores Jimena Gállego y Javier Poza rápido que se dio a conocer la decisión de la audiencia. Durante la entrevista describió al cubano como una persona que “avienta la piedra y esconde la mano”.

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La noche antes, Martínez y la intérprete protagonizaron uno de los altercados más intensos en la historia de la competencia".