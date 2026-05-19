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Esposa de Vico C cumple su sueño de vestirse de novia

La pareja cosecha los frutos de su constancia junto a sus hijos y sus nietos

19 de mayo de 2026 - 2:55 PM

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Para conmemorar las tres décadas de unión, Vico C relanzó una versión renovada de su tema romántico "Le pido a Dios". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Detrás del pionero que moldeó el rap en español, existe una fuerza invisible que sostuvo los cimientos cuando todo parecía derrumbarse. Sonia Torres no solo ha sido la esposa de Vico C; ha sido el ancla, la cómplice y el pilar de una historia de amor que desafió los excesos de la fama, la enfermedad y la redención. Su unión de tres décadas demuestra que, en la vida del “Filósofo del Rap”, la rima más perfecta nunca fue grabada en un estudio, sino vivida en el hogar.

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Ayer, a través de sus redes sociales, Torres reveló que cumplió uno de sus sueños. El pasado 15 de mayo, la pareja conmemoró 30 años de aniversario.

“Y me cumplí el sueño con mi vestido de novia A Dios sea toda la gloria, honra y honra. Nos vemos en un ratito en un ‘live’. Estoy sin palabras. A todos, gracias por sus lindos mensajes”, expresó Torres.

Quienes han seguido de cerca la historia de Vico C saben que su esposa fue su pilar en los momentos más oscuros de su adicción y su detención en los años 90 e inicios de los 2000. Hoy, la pareja cosecha los frutos de su constancia junto a sus hijos y sus nietos.

Desde 2009, Torres trabaja directamente junto al cantante como manejadora y socia en distintos proyectos. Lo que comenzó como una solución improvisada en medio de complicaciones contractuales terminó convirtiéndose en una alianza de trabajo que, según el exponente, fortaleció aún más su vínculo.

Con este tema, Vico C reafirma su compromiso de trabajo y amor junto a su esposa y compañera de tres décadas.El veterano rapero le dedicó un íntimo tema musical a su esposa de más de 30 años.Sus hijos, también, han formado parte importante de su proceso como pareja.
1 / 8 | 30 años de amor, trabajo y música: la historia de Vico C y su esposa Sonia Torres. Con este tema, Vico C reafirma su compromiso de trabajo y amor junto a su esposa y compañera de tres décadas. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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