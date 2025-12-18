Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Homenaje en vida: designan calle Vico C en Puerta de Tierra

El Municipio de San Juan también develó un gran mural para inmortalizar al artista pionero de la música urbana puertorriqueña

18 de diciembre de 2025 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mural fue desarrollado en colaboración con el artista Roberto Biaggi y la compañía Robi Design, como parte de un proyecto que busca integrar arte urbano en espacios públicos y fortalecer la identidad comunitaria de San Juan. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El Municipio de San Juan rindió homenaje a Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C, con la designación oficial de la Calle del Tren en Puerta de Tierra como Calle Vico C y la develación de un mural que celebra su trayectoria artística y su impacto cultural.

El acto conmemorativo se llevó a cabo este jueves en el mismo barrio donde creció el artista, pionero de la música urbana en la isla, y contó con la asistencia del alcalde Miguel Romero, quien destacó la importancia de reconocer a figuras que han marcado la identidad cultural del país. “Honrar a Vico C en Puerta de Tierra, donde comenzó su historia, es un acto de justicia cultural y un reconocimiento a su legado”, señaló el mandatario.

Por su parte, Vico C expresó su emoción durante el homenaje. “Caminar por una calle que ahora lleva mi nombre y ver este mural en el lugar donde crecí es algo que me honra profundamente. No lo veo como un reconocimiento a una persona, sino a una historia, a una comunidad y a un mensaje que nació en San Juan y se convirtió en voz para muchas generaciones”, expresó.

La Calle del Tren en Puerta de Tierra como Calle Vico C
La Calle del Tren en Puerta de Tierra como Calle Vico C (Suministrada)

La obra, titulada “Vico C, esta es para ti”, está realizada en losas de cerámica sobre concreto y representa tres etapas de su carrera: la fase rebelde de sus inicios, su transformación personal y espiritual, y su etapa comercial. El mural fue desarrollado en colaboración con el artista Roberto Biaggi y la compañía Robi Design, como parte de un proyecto que busca integrar arte urbano en espacios públicos y fortalecer la identidad comunitaria de San Juan.

La designación de la vía fue aprobada mediante la ordenanza municipal Núm. 27, Serie 2023-2024, y reconoce la contribución duradera de Vico C a la música, la cultura puertorriqueña y su compromiso con la comunidad. La calle, ubicada al sur de Puerta de Tierra, es transitada diariamente por miles de residentes y visitantes que acceden al distrito histórico de la capital.

Mural de Vico C en Puerta de Tierra
Mural de Vico C en Puerta de Tierra (Suministrada)

Vico C es considerado una figura fundamental en el desarrollo del rap en Puerto Rico. Comenzó a crear música desde los 12 años, con su primer tema Rap del Vikingo, y lanzó en 1989 su primera producción profesional, La Recta Final, que incluyó canciones emblemáticas como Viernes 13 y El Amor Existe. Más adelante, con Bomba para Afincar, se consolidó como referente del movimiento urbano, y en 1996 vivió una etapa de contenido cristiano que marcó un punto clave en su vida personal y artística. Su carrera ha sido reconocida con importantes galardones, incluyendo un Premio Billboard de la Música Latina en 1999 y un Grammy Latino en 2002 por el álbum Vivo.

El mural y la nueva Calle Vico C quedan como un legado tangible en el barrio que lo vio crecer y recordatorio del impacto cultural de su música.

