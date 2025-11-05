Víctor Manuelle promete una Navidad de mucha parranda

El salsero Víctor Manuelle, al igual que otros artistas puertorriqueños, aplaude y agradece el despertar de orgullo patrio que provocó Bad Bunny durante los casi tres meses de la histórica y memorable residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Ese sentir colectivo de amor por la cultura puertorriqueña se ha extendido en todo el país y para continuar exaltando las tradiciones, el “Sonero de la Juventud” lanza su tercera producción navideña, “La parranda es mía”, un EP que celebra las Navidades más largas del mundo al son de las trullas, los aguinaldos y las parrandas.

El álbum, que cuenta con seis temas inéditos, se puede escuchar en su totalidad a partir de mañana, jueves, 6 de noviembre. De los seis temas, cinco son de la autoría del isabelino.

“Bad Bunny despertó un patriotismo, que estamos claro que él no fue el primero, pero el alcance que le dio Bad Bunny a nuestra puertorriqueñidad fue a nivel mundial. Él despertó la bomba, la plena estaba viva, pero lo dio una visibilidad extraordinaria y debemos seguir con ese despertar y con esa esencia de nuestra cultura. Este álbum persigue eso mismo, celebrar la Navidad puertorriqueña como lo hacíamos en los 70, 80 y 90, con las parrandas que crecimos para que las generaciones jóvenes no pierdan esta tradición musical”, sostuvo el cantante a este medio desde las oficinas de Sony en Santurce.

PUBLICIDAD

Este tercer álbum navideño mezcla bomba, plena y aguinaldo, mostrando las tradiciones de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

Con eso en mente, el cantante grabó toda la producción al ritmo de trullas y parrandas, distinto a sus discos anteriores navideños que incluían salsa.

“Lo que la gente va a escuchar es pura Navidad. Esa música que nos invita a ir de casa en casa. En mi caso hacer este proyecto fue de aprendizaje e investigación, porque aprendí a cantar en las parrandas siguiendo a papi, que era el que cantaba y hacía los tonos en la guitarra. Al grabar con Christian Nieves fue él, quien me explicó qué tipo de aguinaldo es el que canto y los diferentes aguinaldos que existen según la zona de la isla o el pueblo”, comentó.

El primer sencillo, “PR en Navidad”, comenzó a sonar desde octubre en las ondas radiales. El tema combina el sonido de la música típica navideña con letras que reflejan la calidez y alegría de la temporada, invitando a disfrutar de los encuentros familiares y las tradiciones de la isla. Es una canción que acompañará las celebraciones navideñas tanto en Puerto Rico, como fuera de la isla.

En “La Parranda es Mía”, Víctor Manuelle combina ritmos de bomba, plena y aguinaldo, logrando un balance entre la nostalgia y la alegría que refleja el espíritu de la Navidad en Puerto Rico. La producción general del EP estuvo a cargo del artista isabelino, quien supervisó cada detalle del proyecto para asegurar que todos los temas reflejaran la esencia de la Navidad puertorriqueña y transmita su alegría y tradiciones.

PUBLICIDAD

El resto de la producción incluye los temas: “Las mejores trullas”, “Metido en el celular”, “No dejen que cante el gago”, “Que no mueran las tradiciones” y “Tri Tra”. Esa última es un coro que la familia de su esposa canta en Cayey y Víctor la compuso. Todas las canciones cuentan con arreglos de Ramón Sánchez, responsable de darle el sonido único que caracteriza al álbum.

El tema “No dejen que cante el gago”, lo hizo con participación de Jasond Calderón, en su personaje de “Torres”.

1 / 35 | La metamorfosis de Víctor Manuelle en sus 30 años de carrera. Desde que comenzó su carrera, el cantante Víctor Manuelle dio un paso sólido y contundente por el pentagrama de la salsa. - ANDRE KANG 1 / 35 La metamorfosis de Víctor Manuelle en sus 30 años de carrera Desde que comenzó su carrera, el cantante Víctor Manuelle dio un paso sólido y contundente por el pentagrama de la salsa. ANDRE KANG Compartir

Parranda en el Distrito

Como parte del lanzamiento del proyecto musical se realizó “La Parranda es Mía… el especial navideño” que formará parte de una gran fiesta de pueblo en Distrito T-Mobile el domingo, 30 de noviembre, desde las 5:00 pm.