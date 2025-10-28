Elvis Crespo anuncia “El Colmadito Choli Edition”

Elvis Crespo llevará su “Bodega Tour” al escenario más importante de la isla con “El Colmadito Choli Edition”, el próximo 3 de enero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico.

Los boletos están a la venta hoy, martes 28 de octubre, a partir de las 10:00 a.m. (hora del Este) a través de Ticketera.

Tras recibir el Premio al Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina, Elvis Crespo anunció su esperado regreso al Choliseo, celebrando el orgullo cultural y los ritmos vibrantes que han definido su legendaria carrera. Este espectáculo marca un nuevo capítulo en el “Bodega Tour”, un concepto inspirado en el amor de Crespo por la comunidad y las tradiciones de la música tropical.

La inspiración de “El Colmadito” nació en la República Dominicana, donde Crespo grabó una serie de videos musicales que capturan la esencia del colmado —ese espacio simbólico que representa el corazón de la vida comunitaria latina.

Su más reciente álbum, “Poeta Herio”, ha generado un renacimiento de la música tropical típica, conectando generaciones y países a través de colaboraciones que rinden homenaje a las raíces del género. El proyecto incluye nuevas versiones de clásicos como “Luna Llena” junto a Ebenezer Guerra, “Me Mataron” con El Blachy, y “Borrón y Cuenta Nueva” junto a La Insuperable, Ebenezer Guerra y Toño Rosario, uniendo generaciones a través del merengue típico dominicano y puertorriqueño.