28 de octubre de 2025
EntretenimientoMúsica
Elvis Crespo anuncia “El Colmadito Choli Edition”

Los boletos ya están a la venta

28 de octubre de 2025 - 11:24 AM

Elvis Crespo se presentará el 3 de enero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Elvis Crespo llevará su “Bodega Tour” al escenario más importante de la isla con “El Colmadito Choli Edition, el próximo 3 de enero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico.

Los boletos están a la venta hoy, martes 28 de octubre, a partir de las 10:00 a.m. (hora del Este) a través de Ticketera.

Tras recibir el Premio al Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina, Elvis Crespo anunció su esperado regreso al Choliseo, celebrando el orgullo cultural y los ritmos vibrantes que han definido su legendaria carrera. Este espectáculo marca un nuevo capítulo en el “Bodega Tour”, un concepto inspirado en el amor de Crespo por la comunidad y las tradiciones de la música tropical.

La inspiración de “El Colmadito” nació en la República Dominicana, donde Crespo grabó una serie de videos musicales que capturan la esencia del colmado —ese espacio simbólico que representa el corazón de la vida comunitaria latina.

Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas. El merenguero cantó por casi tres horas de espectáculo. El artista pudo presentar uno de los montajes más grandes dentro del género del merengue que se ha realizado en el Choliseo.
Así Elvis Crespo conquistó el Coliseo de Puerto Rico . Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas.

Su más reciente álbum, “Poeta Herio”, ha generado un renacimiento de la música tropical típica, conectando generaciones y países a través de colaboraciones que rinden homenaje a las raíces del género. El proyecto incluye nuevas versiones de clásicos como “Luna Llena” junto a Ebenezer Guerra, “Me Mataron” con El Blachy, y “Borrón y Cuenta Nueva” junto a La Insuperable, Ebenezer Guerra y Toño Rosario, uniendo generaciones a través del merengue típico dominicano y puertorriqueño.

Elvis Crespo
