La emocionante visita de Víctor Manuelle a un hogar para pacientes con demencia

“Una vez pierdo a mi papá, lo que hace es que aumenta el compromiso porque he visto la necesidad, he visto cómo de cierta manera hasta el abandono quizás en las personas de la tercera edad y más cuando tienen la condición del alzhéimer, pues te podrás imaginar. Me he comprometido más y de todas las cosas que yo puedo hacer, esta es la más que me llena”, mencionó el cantante a El Nuevo Día, quien hizo referencia a su progenitor, que tenía 68 años al momento de su partida física, y quien padecía la enfermedad desde el 2008.