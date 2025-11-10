Opinión
10 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
Angélica Vale se divorcia tras más de una década de matrimonio

Los documentos legales de su separación se filtraron en redes sociales y más tarde, la revista “People en Español” lo confirmó

10 de noviembre de 2025 - 11:53 AM

La actriz Angélica Vale durante su más reciente visita a Puerto Rico como parte del estreno de la película "Diario, mujer y café", de Roselyn Sánchez. (alexis.cedeno)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Después de más de diez años de matrimonio, la actriz Angélica Vale y Otto Padrón han decidido poner fin a su matrimonio.

De acuerdo con información publicada por la revista “People en Español” la pareja se encuentra en proceso de divorcio, aunque los motivos de la ruptura no fueron revelados.

La noticia se dio a conocer luego de que el conductor Javier Ceriani filtrara, en las redes sociales, los registros legales en donde se revelan que fue Padrón quien, el pasado 4 de noviembre, interpuso la demanda en la corte de Los Ángeles.

Una fuente cercana a Vale aseguró al medio que la actriz “está bien”, y que se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo y en sus hijos.

“Ella está bien, fuerte y serena”, dijo a la publicación estadounidense.

Angélica y Otto contrajeron matrimonio en 2011 y, durante su unión, formaron una familia junto a sus dos hijos, Angélica y Daniel. A lo largo de los años se mostraron como una pareja sólida, acompañándose en sus proyectos personales y profesionales.

Meses atrás, la actriz salió a desmentir los rumores sobre una posible ruptura con Padrón, señalando en su momento que tanto ella como su esposo se habían reído de la situación.

Hasta el momento ni la actriz ni el ejecutivo han confirmado la noticia ni han hecho ninguna declaración al respecto.

El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
