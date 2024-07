“Dejen de matar a gente”: Angélica Vale desmiente su presunta muerte

Angélica Vale publicó un video con el que desacredita las versiones sobre su supuesta muerte. La actriz pidió a sus detractores que dejen de difundir historias falsas acerca de ella, pues no solo incita a la desinformación, sino que podría provocar la preocupación de su familia y amigos.

A través de su cuenta de X e Instagram, “la Vale” compartió un video en el que aparece en compañía de Daniel, su hijo menor, para aclarar que no falleció, como aseguró que se ha dicho en algunos portales.

“Este video no es desde el más allá, estoy con mi hijo Dani, estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, ¡qué babosadas!” , comentó.

“Sobre todo porque tenemos gente que son familiares, que no viven con nosotros, que nada más los preocupan a lo menos, no digan babosadas, por favor, y no crean babosadas”, reiteró.