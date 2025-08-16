Gran cambio en la vida de Zuleyka Rivera: “Nos acabamos de mudar a Puerto Rico”

Zuleyka Rivera está feliz y de regreso a casa.

Así dejó saber la Miss Universe 2006 sobre su mudanza a Puerto Rico, tras su participación esta semana como parte del comité de selección de Miss Universe 2025. Zashely Alicea Rivera resultó la nueva soberana.

“Estoy feliz. Son muchos años que salí de la isla para buscar unas oportunidades en el mundo del entretenimiento. Hice una carrera muy bonita de la que me siento muy orgullosa, pero más orgullosa me siento de regresar a Puerto Rico en la manera en que lo estoy haciendo”, dijo Rivera en entrevista con Wapa Televisión.

Luego, contó como su hijo, junto a su expareja José Juan Barea, está emocionado y feliz con este cambio en sus vidas, a pesar de nunca haber vivido en Puerto Rico antes.

Zuleyka Rivera: desde Miss Universe hasta su inesperada salida del "reality" de Telemundo. La Miss Universe 2006 salió del nuevo reality de Telemundo tras estar en desacuerdo con el jurado del programa "Miss Universe Latina".

“Sebastián José, mi hijo de 13 años, no nació en Puerto Rico, nació en Minnesota. No ha vivido en Puerto Rico y, sin embargo, es un niño sumamente orgullos de ser puertorriqueño… él siempre anda con un coquí, con una bandera… y venimos a Puerto Rico y él está muy entusiasmado, muy emocionado. Está en el proceso de pertenecer, de tener su identidad, él anda buscando su cultura", resaltó la también presentadora de televisión.

“Nos acabamos de mudar a Puerto Rico. (Sebastián José) ya comenzó su escuela ayer y estamos sumamente emocionados. Estoy muy feliz de regresar a mi casa, a mi pueblo, a mi gente. Cada vez que estoy en la calle y tengo la oportunidad de hablar, digo ‘wow, extrañaba a mi pueblo, extrañaba a mi gente’”, concluyó la modelo, quien vivió en distintas ciudades de Estados Unidos en los últimos años y su domicilio anterior fue Miami.