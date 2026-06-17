Giselle Blondet revela sus nuevos planes en la televisión tras salir de Telemundo: “Es un nuevo comienzo”

Hay rostros que definen la televisión en español, pero pocos logran conectar con el público a un nivel tan íntimo como Giselle Blondet. Tras una exitosa y memorable etapa como copresentadora de “La mesa caliente” de Telemundo, la puertorriqueña escribe su mejor capítulo.

Mientras termina de afrontar con valentía problemas de salud que la alejaron temporalmente de las pantallas, su resiliencia ha demostrado que su influencia va mucho más allá de un set de televisión.

La revista People en Español publicó hoy, miércoles, una entrevista con la boricua. Entre los temas, se destacó su reacción al enterarse que no volvería al espacio que compartió con colegas como Verónica Bastos y Myrka Dellanos.

“Sí me sorprendió, no puedo mentir, porque esa noticia llega en un momento en el que yo estaba enfocada en algo mucho más importante para mí que todo: recuperar mi salud. Así que, obviamente, fue difícil”, reconoció. “Siento que este proceso de salud pasó porque ya tenía que hacer algo diferente, venía pensándolo, entonces yo creo que mi papá Dios dijo, ‘a ver Giselle, tenemos que hacer unos cambios en tu vida’. Y él tomó el control. Ahora digo, para la próxima, yo voy a escuchar antes, ¡no tenemos que pasar por un proceso así!”, agregó.

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Quien cuenta con más de 45 años de carrera en los medios, aceptó que su despido de Telemundo dolió, pero no guarda resentimiento.

“Yo tomé la decisión de no quedarme atrapada en ese pensamiento o en preguntarme por qué pasó esto. Es fácil darle paso al rencor o al coraje. Creo que las empresas toman sus decisiones basadas en sus propias necesidades y circunstancias. Los canales tienen sus razones y no siempre son motivos personales contra ti. Pero claro que es un verdadero desafío, atravesar un cambio profesional como este a la misma vez que enfrentas otro desafío de salud”, confesó.

A su vez, Blondet prefiere rescatar lo bueno de sus años en la cadena. A muchos los recuerda con inmensa gratitud.

“Mis productores de segmento, los camarógrafos, mis compañeras, los maquillistas, me dejaban mensajes y me llamaron constantemente, cosa que agradezco con el corazón... Un cierre no significa el final de la historia de una, a veces es el comienzo de un capítulo que todavía no entendemos”, dijo.

Para quienes se preguntan qué es lo próximo en su carrera, también hay noticias. “Estoy ya como hormiga brava y trabajando en nuevas ideas, pero, lo más importante es que lo que acepte hacer, debe tener una intención, un propósito alineado con lo que yo creo. Y si estoy en la televisión, quiero hacer algo que cuando las personas me vean, sientan alegría. Eso es quien yo soy en realidad, no es un personaje, no es una pose. Quiero ser eso (yo) más que nunca”, adelantó.

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A nivel personal, Blondet exteriorizó que está en proceso de asimilación y en una especie de “duelo”. Sin embargo, en medio de esto, nada le borra su sonrisa y buena actitud.

“Toda mi vida, en los momentos más difíciles, siempre he sabido que las cosas van a estar bien. Creo firmemente en los milagros porque los he visto, porque los he vivido”, afirma Giselle. Ella es un ejemplo de ello. Poco a poco ha ido retomando su vida cotidiana y acudiendo a sus primeros eventos. “Estoy en el proceso de volver a ser yo, con la misma alegría y sentido del humor”, afirmó. “Es un nuevo comienzo”.